https://ria.ru/20240531/programma-1949769640.html

В России разработают программу поддержки юношеского и семейного чтения

В России разработают программу поддержки юношеского и семейного чтения - РИА Новости, 31.05.2024

В России разработают программу поддержки юношеского и семейного чтения

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу поддержки детского, юношеского и семейного чтения и план ее реализации, сообщается в РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:28

2024-05-31T19:28

2024-05-31T19:28

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу поддержки детского, юношеского и семейного чтения и план ее реализации, сообщается в перечне поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области, состоявшейся 27 марта. "Правительству РФ обеспечить разработку и утверждение программы поддержки детского, юношеского и семейного чтения и плана ее реализации, основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей и учитывающих использование современных информационных технологий, предусмотрев выделение в 2025-2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - говорится в поручении. Обозначенный срок доклада по данному поручению - до 20 ноября, ответственный - премьер Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240530/putin-1949365933.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество