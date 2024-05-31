https://ria.ru/20240531/proekt-1949554324.html

В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары - РИА Новости, 31.05.2024

В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Госдуму, рассказал РИА Новости автор проекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T05:08

2024-05-31T05:08

2024-05-31T05:21

общество

россия

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Госдуму, рассказал РИА Новости автор проекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). "Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Государственную думу. В чем суть. Предложения Роспотребнадзора носят лишь рекомендательный характер. Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагает сделать их обязательными", - сказал Чернышов. В документах к законопроекту, которые есть в распоряжении РИА Новости, написано, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5 градуса - на один час, при температуре от 29 градусов - на два часа, а если на термометре 30,5 градуса и выше - на четыре часа. Изменения предполагается внести в статью 92 Трудового кодекса Российской Федерации. Они направлены на защиту работника от воздействия повышенных температур и сохранение благоприятных условий труда, сказано в проекте закона. "В соответствии с ТК РФ, работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. При этом в основном нормативном правовом акте, регулирующем трудовые отношения, ТК РФ, не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240531/vykhodnye-1949553492.html

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общество, россия, борис чернышов (депутат)