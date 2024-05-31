https://ria.ru/20240531/poteri-1949587501.html

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в мае

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в мае - РИА Новости, 31.05.2024

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в мае

Вооружённые силы Украины в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:41

2024-05-31T10:41

2024-05-31T12:24

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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Вооружённые силы Украины в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Вооружённые силы России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре "Абрамса", семь "Леопардов", 12 "Бредли". Кроме того, сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу в Алма-Ате. По его словам, "лишённый возможности овладеть инициативой на поле боя, киевский режим продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб Российской Федерации путём ударов по гражданской инфраструктуре". "И мы видим, что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня", - отметил Белоусов. Он сообщил, что "в мае российские Вооружённые силы перехватили более тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше двухсот пятидесяти реактивных снарядов "Хаймарс" и "Вампир", свыше 80 управляемых авиабомб "Хаммер", 50 оперативно-тактических ракет "Атакмс" и восемь крылатых ракет "Скалп". -0-

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949141843.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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Белоусов: "Позавчера была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост" Российские военнослужащие успешно отразили атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ. "Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью "Атакамсами" на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", — сказал он. 2024-05-31T10:41 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, алма-ата, андрей белоусов, вооруженные силы украины, одкб, безопасность