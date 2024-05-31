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Патрушев оценил ущерб от заморозков, нанесенный посевам
Патрушев оценил ущерб от заморозков, нанесенный посевам - РИА Новости, 31.05.2024
Патрушев оценил ущерб от заморозков, нанесенный посевам
Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов в РФ, и из них около 850 тысяч приходится на зерновые, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:28
2024-05-31T12:28
2024-05-31T12:28
экономика
россия
дмитрий патрушев
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СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов в РФ, и из них около 850 тысяч приходится на зерновые, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. "Вместе с тем, все вы знаете, весна выдалась у нас крайне непростой, возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров наших посевов. Из них порядка 850 тысяч гектаров - это зерновые. Еще около 700 тысяч гектаров пострадало", - сказал Патрушев. Он отметил, что некоторые регионы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков, и по некоторым из них планируется введение ЧС федерального масштаба. В пострадавших регионах ведется пересев, добавил вице-премьер. "Очень рассчитываю на то, что структура площадей будет в целом соблюдена. На сегодня это позволяет нам сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн - это пшеница", - отметил Патрушев.
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил ущерб от заморозков, нанесенный посевам
Патрушев: заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов
СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов в РФ, и из них около 850 тысяч приходится на зерновые, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.
"Вместе с тем, все вы знаете, весна выдалась у нас крайне непростой, возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров наших посевов. Из них порядка 850 тысяч гектаров - это зерновые. Еще около 700 тысяч гектаров пострадало", - сказал Патрушев.
Он отметил, что некоторые регионы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков, и по некоторым из них планируется введение ЧС федерального масштаба. В пострадавших регионах ведется пересев, добавил вице-премьер.
"Очень рассчитываю на то, что структура площадей будет в целом соблюдена. На сегодня это позволяет нам сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн - это пшеница", - отметил Патрушев.