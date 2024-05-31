https://ria.ru/20240531/posevy-1949629663.html

Патрушев оценил ущерб от заморозков, нанесенный посевам

Патрушев оценил ущерб от заморозков, нанесенный посевам - РИА Новости, 31.05.2024

Патрушев оценил ущерб от заморозков, нанесенный посевам

Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов в РФ, и из них около 850 тысяч приходится на зерновые, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:28

2024-05-31T12:28

2024-05-31T12:28

экономика

россия

дмитрий патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755398498_0:124:3151:1896_1920x0_80_0_0_5266d383b7b70a54dd81c3e4aa842161.jpg

СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов в РФ, и из них около 850 тысяч приходится на зерновые, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. "Вместе с тем, все вы знаете, весна выдалась у нас крайне непростой, возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров наших посевов. Из них порядка 850 тысяч гектаров - это зерновые. Еще около 700 тысяч гектаров пострадало", - сказал Патрушев. Он отметил, что некоторые регионы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков, и по некоторым из них планируется введение ЧС федерального масштаба. В пострадавших регионах ведется пересев, добавил вице-премьер. "Очень рассчитываю на то, что структура площадей будет в целом соблюдена. На сегодня это позволяет нам сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн - это пшеница", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий патрушев