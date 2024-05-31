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Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти - РИА Новости, 31.05.2024
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Надежные люди
 
10:04 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/pomosch-1949573967.html
Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти
Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти - РИА Новости, 31.05.2024
Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти
Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы передали из Алтайского края участникам спецоперации, сообщил вице-спикер Алтайского краевого законодательного... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:04
2024-05-31T10:04
надежные люди
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благовещенский район
романовский район
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БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы передали из Алтайского края участникам спецоперации, сообщил вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько. "Отправили очередную партию груза нашим военным в зону СВО. Ключи от одного из автомобилей и технику лично передал бойцу из Благовещенки… Приобрести "Ниву" помогли барнаульские предприниматели, другую необходимую технику и снаряжение обеспечило региональное отделение "Единой России". Партия также взяла на себя транспортные расходы", - говорится в сообщении на странице депутата в соцсети "ВКонтакте". Голобородько уточнил, что боец, которому передали автомобиль, сейчас в отпуске, но уже на следующей неделе снова вернется в зону СВО. Там машина поможет с транспортировкой раненых, ноутбук будут использовать для тренировок беспилотников. Также в составе груза - генератор и строительные материалы, которые тоже пригодятся бойцам. "В эту отправку удалось направить необходимое оборудование для военнослужащих бийской части и комплект шин для "Камаза" по запросу еще одного бойца из Благовещенского района. Еще часть груза, как и всегда, сформировали с нашими волонтерами из разных районов Алтайского края. В фуре - УАЗ-"буханка", который доставят ребятам из Романовского района, и мотоцикл. Из крупной техники также автономные электростанции, которые направят военным на Донецком направлении. Весь груз уже на следующей неделе доставят нашим бойцам", - отметил депутат.
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алтайский край, благовещенский район, романовский район, единая россия
Надежные люди, Алтайский край, Благовещенский район, Романовский район, Единая Россия
Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти

Вице-спикер Заксобрания Голобородько: в зону СВО передали автомобили и мотоцикл

© Фото : Денис Голобородько/ВКонтактеАвтомобили, переданные из Алтайского края участникам спецоперации
Автомобили, переданные из Алтайского края участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Денис Голобородько/ВКонтакте
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы передали из Алтайского края участникам спецоперации, сообщил вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько.
"Отправили очередную партию груза нашим военным в зону СВО. Ключи от одного из автомобилей и технику лично передал бойцу из Благовещенки… Приобрести "Ниву" помогли барнаульские предприниматели, другую необходимую технику и снаряжение обеспечило региональное отделение "Единой России". Партия также взяла на себя транспортные расходы", - говорится в сообщении на странице депутата в соцсети "ВКонтакте".
© Фото : Денис Голобородько/ВКонтактеГенераторы, переданные из Алтайского края участникам спецоперации
Генераторы, переданные из Алтайского края участникам спецоперации
Генераторы, переданные из Алтайского края участникам спецоперации
© Фото : Денис Голобородько/ВКонтакте
1 из 2
© Фото : Денис Голобородько/ВКонтактеАвтомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы для участников СВО из Алтайского края
Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы для участников СВО из Алтайского края
Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы для участников СВО из Алтайского края
© Фото : Денис Голобородько/ВКонтакте
2 из 2
Генераторы, переданные из Алтайского края участникам спецоперации
© Фото : Денис Голобородько/ВКонтакте
1 из 2
Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы для участников СВО из Алтайского края
© Фото : Денис Голобородько/ВКонтакте
2 из 2
Голобородько уточнил, что боец, которому передали автомобиль, сейчас в отпуске, но уже на следующей неделе снова вернется в зону СВО. Там машина поможет с транспортировкой раненых, ноутбук будут использовать для тренировок беспилотников. Также в составе груза - генератор и строительные материалы, которые тоже пригодятся бойцам.
"В эту отправку удалось направить необходимое оборудование для военнослужащих бийской части и комплект шин для "Камаза" по запросу еще одного бойца из Благовещенского района. Еще часть груза, как и всегда, сформировали с нашими волонтерами из разных районов Алтайского края. В фуре - УАЗ-"буханка", который доставят ребятам из Романовского района, и мотоцикл. Из крупной техники также автономные электростанции, которые направят военным на Донецком направлении. Весь груз уже на следующей неделе доставят нашим бойцам", - отметил депутат.
Автомобиль для участников в зону СВО, переданный Алтайским Россельхознадзором
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины
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Надежные людиАлтайский крайБлаговещенский районРомановский районЕдиная Россия
 
 
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