https://ria.ru/20240531/pomosch-1949573967.html

Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти

Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти - РИА Новости, 31.05.2024

Из Алтайского края участникам СВО передали автомобили, мотоцикл и запчасти

Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы передали из Алтайского края участникам спецоперации, сообщил вице-спикер Алтайского краевого законодательного... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:04

2024-05-31T10:04

2024-05-31T10:04

надежные люди

алтайский край

благовещенский район

романовский район

единая россия

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БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Автомобили, мотоцикл, запчасти и генераторы передали из Алтайского края участникам спецоперации, сообщил вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько. "Отправили очередную партию груза нашим военным в зону СВО. Ключи от одного из автомобилей и технику лично передал бойцу из Благовещенки… Приобрести "Ниву" помогли барнаульские предприниматели, другую необходимую технику и снаряжение обеспечило региональное отделение "Единой России". Партия также взяла на себя транспортные расходы", - говорится в сообщении на странице депутата в соцсети "ВКонтакте". Голобородько уточнил, что боец, которому передали автомобиль, сейчас в отпуске, но уже на следующей неделе снова вернется в зону СВО. Там машина поможет с транспортировкой раненых, ноутбук будут использовать для тренировок беспилотников. Также в составе груза - генератор и строительные материалы, которые тоже пригодятся бойцам. "В эту отправку удалось направить необходимое оборудование для военнослужащих бийской части и комплект шин для "Камаза" по запросу еще одного бойца из Благовещенского района. Еще часть груза, как и всегда, сформировали с нашими волонтерами из разных районов Алтайского края. В фуре - УАЗ-"буханка", который доставят ребятам из Романовского района, и мотоцикл. Из крупной техники также автономные электростанции, которые направят военным на Донецком направлении. Весь груз уже на следующей неделе доставят нашим бойцам", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240531/pomosch-1949565292.html

алтайский край

благовещенский район

романовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, благовещенский район, романовский район, единая россия