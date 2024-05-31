https://ria.ru/20240531/pomosch-1949565551.html

Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишут СМИ

Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024

Австралия выделит Украине дополнительную помощь, пишут СМИ

Австралия выделит Украине дополнительную помощь в размере 20 миллионов долларов для удовлетворения ее энергетических и гуманитарных потребностей, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:50

2024-05-31T08:50

2024-05-31T08:50

специальная военная операция на украине

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ДЖАКАРТА, 31 мая - РИА Новости. Австралия выделит Украине дополнительную помощь в размере 20 миллионов долларов для удовлетворения ее энергетических и гуманитарных потребностей, сообщает газета Guardian. "Правительство Австралии объявило о выделении Украине дополнительной помощи в размере 31 миллиона австралийских долларов (около 20 миллионов долларов США - ред.) для удовлетворения ее энергетических и гуманитарных потребностей", - отметило издание. Уточняется, что новый пакет помощи включает передачу 13 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины и выделение 6 миллионов долларов на финансирование Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Также в заявлении говорится, что 1 миллион долларов будет выделен на улучшение положения людей с ограниченными возможностями на Украине. Правительство Австралии выделило уже более миллиарда долларов общей помощи Украине, включая 880 миллионов долларов на военную поддержку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ru/20240530/germaniya-1949520358.html

https://ria.ru/20240313/avstraliya-1932695630.html

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