https://ria.ru/20240531/pomosch-1949565292.html

Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины

Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины - РИА Новости, 31.05.2024

Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины

Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:14

2024-05-31T09:14

2024-05-31T09:14

надежные люди

алтайский край

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного фронта". "Россельхознадзор на безвозмездной основе готов передать бойцам "за ленточку" сразу 4 машины: УАЗ, "Ниву", "Хендай" и "Ниссан". Состояние машин оценил Народный Фронт и волонтёры "Раzведки Сибирь". Проверка показала, что в целом, если не смотреть на внешний вид, авто в неплохом состоянии. Так, например, в УАЗике нужно заменить резину, обновить подвеску", - говорится в сообщении. В "Народном фронте" отмечают, что ремонт транспорта - дело накладное. К восстановлению машин подключились предприниматели Алтайского края, а также другие неравнодушные жители региона. "После ремонта "Народный фронт" направит железных коней на фронт", - резюмируется в сообщении.

https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)