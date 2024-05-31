https://ria.ru/20240531/pomosch-1949565292.html
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины - РИА Новости, 31.05.2024
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины
Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:14
2024-05-31T09:14
2024-05-31T09:14
надежные люди
алтайский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949569263_0:31:967:575_1920x0_80_0_0_48ad07719b50ba549772169f56ff25c6.jpg
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного фронта". "Россельхознадзор на безвозмездной основе готов передать бойцам "за ленточку" сразу 4 машины: УАЗ, "Ниву", "Хендай" и "Ниссан". Состояние машин оценил Народный Фронт и волонтёры "Раzведки Сибирь". Проверка показала, что в целом, если не смотреть на внешний вид, авто в неплохом состоянии. Так, например, в УАЗике нужно заменить резину, обновить подвеску", - говорится в сообщении. В "Народном фронте" отмечают, что ремонт транспорта - дело накладное. К восстановлению машин подключились предприниматели Алтайского края, а также другие неравнодушные жители региона. "После ремонта "Народный фронт" направит железных коней на фронт", - резюмируется в сообщении.
https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949569263_170:0:967:598_1920x0_80_0_0_6eb6c285aff7943d7464f1c401b41bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Надежные люди, Алтайский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины
"Народный фронт": четыре машины готовят к отправке из Алтайского края бойцам СВО
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного фронта".
"Россельхознадзор на безвозмездной основе готов передать бойцам "за ленточку" сразу 4 машины: УАЗ, "Ниву", "Хендай" и "Ниссан". Состояние машин оценил Народный Фронт и волонтёры "Раzведки Сибирь". Проверка показала, что в целом, если не смотреть на внешний вид, авто в неплохом состоянии. Так, например, в УАЗике нужно заменить резину, обновить подвеску", - говорится в сообщении.
В "Народном фронте" отмечают, что ремонт транспорта - дело накладное. К восстановлению машин подключились предприниматели Алтайского края, а также другие неравнодушные жители региона.
"После ремонта "Народный фронт" направит железных коней на фронт", - резюмируется в сообщении.