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Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины - РИА Новости, 31.05.2024
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09:14 31.05.2024
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Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины - РИА Новости, 31.05.2024
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины
Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:14
2024-05-31T09:14
надежные люди
алтайский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного фронта". "Россельхознадзор на безвозмездной основе готов передать бойцам "за ленточку" сразу 4 машины: УАЗ, "Ниву", "Хендай" и "Ниссан". Состояние машин оценил Народный Фронт и волонтёры "Раzведки Сибирь". Проверка показала, что в целом, если не смотреть на внешний вид, авто в неплохом состоянии. Так, например, в УАЗике нужно заменить резину, обновить подвеску", - говорится в сообщении. В "Народном фронте" отмечают, что ремонт транспорта - дело накладное. К восстановлению машин подключились предприниматели Алтайского края, а также другие неравнодушные жители региона. "После ремонта "Народный фронт" направит железных коней на фронт", - резюмируется в сообщении.
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алтайский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Надежные люди, Алтайский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Алтайский Россельхознадзор передаст бойцам СВО четыре машины

"Народный фронт": четыре машины готовят к отправке из Алтайского края бойцам СВО

© Народный фронт | Алтайский край/TelegramАвтомобиль для участников в зону СВО, переданный Алтайским Россельхознадзором
Автомобиль для участников в зону СВО, переданный Алтайским Россельхознадзором
© Народный фронт | Алтайский край/Telegram
Автомобиль для участников в зону СВО, переданный Алтайским Россельхознадзором
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Четыре машины готовят к отправке из Алтайского края участникам спецоперации, их передает бойцам Россельхознадзор, рассказали в региональном отделении "Народного фронта".
"Россельхознадзор на безвозмездной основе готов передать бойцам "за ленточку" сразу 4 машины: УАЗ, "Ниву", "Хендай" и "Ниссан". Состояние машин оценил Народный Фронт и волонтёры "Раzведки Сибирь". Проверка показала, что в целом, если не смотреть на внешний вид, авто в неплохом состоянии. Так, например, в УАЗике нужно заменить резину, обновить подвеску", - говорится в сообщении.
В "Народном фронте" отмечают, что ремонт транспорта - дело накладное. К восстановлению машин подключились предприниматели Алтайского края, а также другие неравнодушные жители региона.
"После ремонта "Народный фронт" направит железных коней на фронт", - резюмируется в сообщении.
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Надежные людиАлтайский крайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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