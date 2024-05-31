https://ria.ru/20240531/polsha-1949766889.html

Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории

Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории - РИА Новости, 31.05.2024

Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории

Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории, а не направлять своих инструкторов, сообщил журналистам министр иностранных дел республики... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:20

2024-05-31T19:20

2024-05-31T19:20

в мире

украина

россия

польша

радослав сикорский

сергей лавров

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064808_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7daa18ecda14cce19efede0443f9173d.jpg

ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории, а не направлять своих инструкторов, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Он уточнил, что Украина направила Польше запрос об отправке польских инструкторов на Украину. "Польша рассмотрела украинскую просьбу, если речь идет об обучении. Мы пришли к выводу, что и безопасно и эффективно будет обучать в Польше украинское подразделение, состоящее из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективный способ помочь Украине", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, будет ли Польша направлять на Украину своих инструкторов. Также глава МИД Польши подтвердил, что Варшава не запрещает Украине применять по территории России поставленное вооружение. "Что касается применения оружия, которое мы поставляем на Украину, то мне неизвестны никакие ограничения на поставки польского оружия", - сказал Сикорский, которого цитирует издание Rzeczpospolita. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240530/makron-1949300121.html

https://ria.ru/20240530/posolstvo-1949244480.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский, сергей лавров, дмитрий песков, нато