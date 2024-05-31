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Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории - РИА Новости, 31.05.2024
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19:20 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/polsha-1949766889.html
Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории
Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории - РИА Новости, 31.05.2024
Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории
Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории, а не направлять своих инструкторов, сообщил журналистам министр иностранных дел республики... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:20
2024-05-31T19:20
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории, а не направлять своих инструкторов, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Он уточнил, что Украина направила Польше запрос об отправке польских инструкторов на Украину. "Польша рассмотрела украинскую просьбу, если речь идет об обучении. Мы пришли к выводу, что и безопасно и эффективно будет обучать в Польше украинское подразделение, состоящее из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективный способ помочь Украине", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, будет ли Польша направлять на Украину своих инструкторов. Также глава МИД Польши подтвердил, что Варшава не запрещает Украине применять по территории России поставленное вооружение. "Что касается применения оружия, которое мы поставляем на Украину, то мне неизвестны никакие ограничения на поставки польского оружия", - сказал Сикорский, которого цитирует издание Rzeczpospolita. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240530/makron-1949300121.html
https://ria.ru/20240530/posolstvo-1949244480.html
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в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории

Сикорский: Польша готова обучать солдат ВСУ у себя, а не отправлять инструкторов

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории, а не направлять своих инструкторов, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Он уточнил, что Украина направила Польше запрос об отправке польских инструкторов на Украину.
"Польша рассмотрела украинскую просьбу, если речь идет об обучении. Мы пришли к выводу, что и безопасно и эффективно будет обучать в Польше украинское подразделение, состоящее из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективный способ помочь Украине", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, будет ли Польша направлять на Украину своих инструкторов.
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Также глава МИД Польши подтвердил, что Варшава не запрещает Украине применять по территории России поставленное вооружение. "Что касается применения оружия, которое мы поставляем на Украину, то мне неизвестны никакие ограничения на поставки польского оружия", - сказал Сикорский, которого цитирует издание Rzeczpospolita.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаРоссияПольшаРадослав СикорскийСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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