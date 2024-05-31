https://ria.ru/20240531/polsha-1949732545.html

В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации

В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации - РИА Новости, 31.05.2024

В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации

Министерство цифровых технологий Польши подозревает, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:04

2024-05-31T17:04

2024-05-31T17:13

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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Министерство цифровых технологий Польши подозревает, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР неправдивой информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину. Аргументов или доказательств этой теории министерство не приводит. Ранее польское государственное агентство РАР дважды опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч польских граждан будут призваны на военную службу и отправлены на Украину. Через несколько минут агентство сообщило, что эта информация неправдива, а ее источником не является РАР. "В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры", - сообщило ведомство в социальной сети Х. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

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в мире, россия, польша, украина, дональд туск