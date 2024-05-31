В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации
Минцифры Польши заподозрило Россию в причастности к дезинформации о мобилизации
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Министерство цифровых технологий Польши подозревает, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР неправдивой информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину. Аргументов или доказательств этой теории министерство не приводит.
Ранее польское государственное агентство РАР дважды опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч польских граждан будут призваны на военную службу и отправлены на Украину. Через несколько минут агентство сообщило, что эта информация неправдива, а ее источником не является РАР.
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
"В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры", - сообщило ведомство в социальной сети Х.
Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00