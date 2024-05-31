Рейтинг@Mail.ru
В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 31.05.2024 (обновлено: 17:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/polsha-1949732545.html
В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации
В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации - РИА Новости, 31.05.2024
В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации
Министерство цифровых технологий Польши подозревает, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:04
2024-05-31T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22053/77/220537789_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_b46e0395313f0b37a3504ea4a90d1ca2.jpg
ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Министерство цифровых технологий Польши подозревает, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР неправдивой информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину. Аргументов или доказательств этой теории министерство не приводит. Ранее польское государственное агентство РАР дважды опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч польских граждан будут призваны на военную службу и отправлены на Украину. Через несколько минут агентство сообщило, что эта информация неправдива, а ее источником не является РАР. "В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры", - сообщило ведомство в социальной сети Х. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22053/77/220537789_149:0:600:338_1920x0_80_0_0_43c959f67ab31672d5fadf039a1ccb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, дональд туск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Дональд Туск
В Польше заподозрили Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации

Минцифры Польши заподозрило Россию в причастности к дезинформации о мобилизации

© РИА НовостиФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Министерство цифровых технологий Польши подозревает, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР неправдивой информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину. Аргументов или доказательств этой теории министерство не приводит.
Ранее польское государственное агентство РАР дважды опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч польских граждан будут призваны на военную службу и отправлены на Украину. Через несколько минут агентство сообщило, что эта информация неправдива, а ее источником не является РАР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
"В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры", - сообщило ведомство в социальной сети Х.
Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала