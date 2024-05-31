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Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 31.05.2024 (обновлено: 17:07 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/polsha-1949726497.html
Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации
Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации - РИА Новости, 31.05.2024
Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации
Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:45
2024-05-31T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
дональд туск
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ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину. В публикации шла речь о том, что премьер-министр Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля. "Двести тысяч польских граждан, как бывших военнослужащих, так и простых гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину", — говорилось в тексте. Через несколько минут РАР выступило с опровержением, заявив, что эта информация не соответствует действительности, а агентство не является ее источником. Текст дважды появлялся в новостной ленте РАР и дважды аннулировался. "Мы выясняем, что произошло", — заявил глава канцелярии премьера Ян Грабец. Местные СМИ предполагают, что это результат взлома.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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в мире, польша, украина, дональд туск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Дональд Туск
Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

РАР аннулировало сообщение о частичной мобилизации сразу после публикации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину.
В публикации шла речь о том, что премьер-министр Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля.
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"Двести тысяч польских граждан, как бывших военнослужащих, так и простых гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину", — говорилось в тексте.
Через несколько минут РАР выступило с опровержением, заявив, что эта информация не соответствует действительности, а агентство не является ее источником. Текст дважды появлялся в новостной ленте РАР и дважды аннулировался.
"Мы выясняем, что произошло", — заявил глава канцелярии премьера Ян Грабец.
Местные СМИ предполагают, что это результат взлома.
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