https://ria.ru/20240531/polsha-1949726497.html

Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации - РИА Новости, 31.05.2024

Польское агентство опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации

Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:45

2024-05-31T16:45

2024-05-31T17:07

специальная военная операция на украине

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польша

украина

дональд туск

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ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину. В публикации шла речь о том, что премьер-министр Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля. "Двести тысяч польских граждан, как бывших военнослужащих, так и простых гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину", — говорилось в тексте. Через несколько минут РАР выступило с опровержением, заявив, что эта информация не соответствует действительности, а агентство не является ее источником. Текст дважды появлялся в новостной ленте РАР и дважды аннулировался. "Мы выясняем, что произошло", — заявил глава канцелярии премьера Ян Грабец. Местные СМИ предполагают, что это результат взлома.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240530/razreshenie-1949336411.html

польша

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в мире, польша, украина, дональд туск