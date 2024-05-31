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Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 31.05.2024 (обновлено: 22:22 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/podpole-1949796508.html
Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе
Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024
Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе
Средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T21:58
2024-05-31T22:22
специальная военная операция на украине
одесса
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Одесса вечером 31 мая получила прилет в военные объекты в морском порту", — сказал собеседник агентства.Как утверждают информаторы, в результате ударов есть погибшие и раненые среди военнослужащих, на место прибыло большое количество автомобилей скорой помощи.Одной из пораженных целей стал катер "Голая пристань".Информаторы также сообщили, что Военно-морские силы Украины пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда и часто меняют их местоположение в порту.О взрывах в Одессе после объявления воздушной тревоги писало украинское издание "Обозреватель".Кроме того, несколько взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
https://ria.ru/20240531/svo-1949745606.html
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одесса, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе

Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Одесса вечером 31 мая получила прилет в военные объекты в морском порту", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"Сразу порвется": на Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО
Вчера, 17:41
Как утверждают информаторы, в результате ударов есть погибшие и раненые среди военнослужащих, на место прибыло большое количество автомобилей скорой помощи.
Одной из пораженных целей стал катер "Голая пристань".
Информаторы также сообщили, что Военно-морские силы Украины пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда и часто меняют их местоположение в порту.
О взрывах в Одессе после объявления воздушной тревоги писало украинское издание "Обозреватель".
Кроме того, несколько взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Киеве прогремели взрывы
Вчера, 06:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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