https://ria.ru/20240531/podpole-1949796508.html

Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе

Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024

Подполье сообщило об ударе по разведкораблю и катеру ВМС Украины в Одессе

Средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T21:58

2024-05-31T21:58

2024-05-31T22:22

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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Одесса вечером 31 мая получила прилет в военные объекты в морском порту", — сказал собеседник агентства.Как утверждают информаторы, в результате ударов есть погибшие и раненые среди военнослужащих, на место прибыло большое количество автомобилей скорой помощи.Одной из пораженных целей стал катер "Голая пристань".Информаторы также сообщили, что Военно-морские силы Украины пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда и часто меняют их местоположение в порту.О взрывах в Одессе после объявления воздушной тревоги писало украинское издание "Обозреватель".Кроме того, несколько взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.

https://ria.ru/20240531/svo-1949745606.html

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