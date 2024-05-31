https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2024
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ
Депутаты оппозиционного молдавского блока "Победа" примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости молдавский... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:13
2024-05-31T06:13
2024-05-31T06:26
илан шор
пмэф-2024
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты оппозиционного молдавского блока "Победа" примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. "Конечно (будут присутствовать — ред.). Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях", — сказал Шор. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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илан шор, пмэф-2024
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ
Шор: депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты оппозиционного молдавского блока "Победа" примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.
"Конечно (будут присутствовать — ред.). Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях", — сказал Шор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.