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Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2024
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06:13 31.05.2024 (обновлено: 06:26 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2024
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ
Депутаты оппозиционного молдавского блока "Победа" примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости молдавский... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:13
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илан шор
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты оппозиционного молдавского блока "Победа" примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. "Конечно (будут присутствовать — ред.). Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях", — сказал Шор. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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илан шор, пмэф-2024
Илан Шор, ПМЭФ-2024
Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ

Шор: депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок "Победа"
Лидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок Победа - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты оппозиционного молдавского блока "Победа" примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.
"Конечно (будут присутствовать — ред.). Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях", — сказал Шор.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Додон примет участие в ПМЭФ
Вчера, 10:48
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
 
Илан ШорПМЭФ-2024
 
 
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