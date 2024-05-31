https://ria.ru/20240531/pmef-1949619412.html

В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран

В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран - РИА Новости, 31.05.2024

В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран

Петербургский международный экономический форум в этом году соберет более 17 тысяч участников из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:54

2024-05-31T11:54

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пмэф-2024

экономика

антон кобяков

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году соберет более 17 тысяч участников из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба "Росконгресса"."В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий", — сказал он. Кобяков отметил, что ПМЭФ выступает как один из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России."Форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к форуму вышли на доковидный уровень. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что период восстановления деловой активности закончен и мы находимся в фазе роста", — добавил ответственный секретарь.Превышение показателей 2019 года говорит о том, что форум как инструмент коммуникации востребован мировым деловым сообществом и интерес к нему продолжает расти, заключил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html

https://ria.ru/20240427/pmef-1942809576.html

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пмэф-2024, экономика, антон кобяков