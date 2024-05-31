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В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран - РИА Новости, 31.05.2024
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11:54 31.05.2024 (обновлено: 13:12 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pmef-1949619412.html
В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран
В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран - РИА Новости, 31.05.2024
В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран
Петербургский международный экономический форум в этом году соберет более 17 тысяч участников из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:54
2024-05-31T13:12
пмэф-2024
экономика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году соберет более 17 тысяч участников из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба "Росконгресса"."В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий", — сказал он. Кобяков отметил, что ПМЭФ выступает как один из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России."Форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к форуму вышли на доковидный уровень. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что период восстановления деловой активности закончен и мы находимся в фазе роста", — добавил ответственный секретарь.Превышение показателей 2019 года говорит о том, что форум как инструмент коммуникации востребован мировым деловым сообществом и интерес к нему продолжает расти, заключил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html
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пмэф-2024, экономика, антон кобяков
ПМЭФ-2024, Экономика, Антон Кобяков
В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран

Кобяков: участие в ПМЭФ подтвердили 17 тысяч человек из 136 стран мира

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники ПМЭФ
Участники ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Участники ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году соберет более 17 тысяч участников из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба "Росконгресса".
"В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий", — сказал он.
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Кобяков отметил, что ПМЭФ выступает как один из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.
"Форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к форуму вышли на доковидный уровень. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что период восстановления деловой активности закончен и мы находимся в фазе роста", — добавил ответственный секретарь.
Превышение показателей 2019 года говорит о том, что форум как инструмент коммуникации востребован мировым деловым сообществом и интерес к нему продолжает расти, заключил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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