https://ria.ru/20240531/plennye-1949709512.html

Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена

Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2024

Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена

Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:58

2024-05-31T15:58

2024-05-31T16:20

специальная военная операция на украине

россия

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алексей цыденов

безопасность

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УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. Минобороны РФ ранее сообщило, что 31 мая из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также отдали 75 военнопленных. "В рамках обмена вернули двоих наших земляков! Жамсаранова Очира Борисовича и Тенютина Дмитрия Анатольевича. Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами", - написал Цыденов. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ, отмечали в Минобороны.

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Ольга Фомченкова

россия, оаэ, алексей цыденов, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины