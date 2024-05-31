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Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 31.05.2024 (обновлено: 16:20 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/plennye-1949709512.html
Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена
Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2024
Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена
Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:58
2024-05-31T16:20
специальная военная операция на украине
россия
оаэ
алексей цыденов
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. Минобороны РФ ранее сообщило, что 31 мая из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также отдали 75 военнопленных. "В рамках обмена вернули двоих наших земляков! Жамсаранова Очира Борисовича и Тенютина Дмитрия Анатольевича. Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами", - написал Цыденов. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ, отмечали в Минобороны.
https://ria.ru/20240528/plennye-1948806033.html
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россия, оаэ, алексей цыденов, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, ОАЭ, Алексей Цыденов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена

Цыденов поблагодарил за возвращение из украинского плена двух бойцов из Бурятии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 31 мая из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также отдали 75 военнопленных.
«
"В рамках обмена вернули двоих наших земляков! Жамсаранова Очира Борисовича и Тенютина Дмитрия Анатольевича. Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами", - написал Цыденов.
При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ, отмечали в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОАЭАлексей ЦыденовБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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