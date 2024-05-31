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Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена
Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена - РИА Новости, 31.05.2024
Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена
Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:58
2024-05-31T15:58
2024-05-31T16:20
специальная военная операция на украине
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УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. Среди военнослужащих, возвращенных из украинского плена, есть два бойца из Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. Минобороны РФ ранее сообщило, что 31 мая из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также отдали 75 военнопленных. "В рамках обмена вернули двоих наших земляков! Жамсаранова Очира Борисовича и Тенютина Дмитрия Анатольевича. Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами", - написал Цыденов. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ, отмечали в Минобороны.
https://ria.ru/20240528/plennye-1948806033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена
Цыденов поблагодарил за возвращение из украинского плена двух бойцов из Бурятии