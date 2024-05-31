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Из украинского плена вернули 75 российских военных - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 31.05.2024 (обновлено: 16:02 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/plennye-1949637643.html
Из украинского плена вернули 75 российских военных
Из украинского плена вернули 75 российских военных - РИА Новости, 31.05.2024
Из украинского плена вернули 75 российских военных
Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:51
2024-05-31T16:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
оаэ
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ", — говорится в публикации.Освобожденных бойцов доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, им оказывают необходимую помощь.Посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, оаэ, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, москва, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, ОАЭ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Москва, Киев
Из украинского плена вернули 75 российских военных

Минобороны: из украинского плена вернули 75 российских военных

© Минобороны РоссииВозвращение российских военнослужащих из украинского плена. 31 мая 2024
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. 31 мая 2024
© Минобороны России
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ", — говорится в публикации.
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Освобожденных бойцов доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, им оказывают необходимую помощь.
Посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.
Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияОАЭМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииМоскваКиев
 
 
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