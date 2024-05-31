https://ria.ru/20240531/plennye-1949637643.html
Из украинского плена вернули 75 российских военных
Из украинского плена вернули 75 российских военных - РИА Новости, 31.05.2024
Из украинского плена вернули 75 российских военных
Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:51
2024-05-31T12:51
2024-05-31T16:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ", — говорится в публикации.Освобожденных бойцов доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, им оказывают необходимую помощь.Посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из украинского плена вернули 75 российских военных
Минобороны: из украинского плена вернули 75 российских военных