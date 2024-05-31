https://ria.ru/20240531/plennye-1949637643.html

Из украинского плена вернули 75 российских военных

Из украинского плена вернули 75 российских военных - РИА Новости, 31.05.2024

Из украинского плена вернули 75 российских военных

Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:51

2024-05-31T12:51

2024-05-31T16:02

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

оаэ

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Из украинского плена вернули 75 российских военных, сообщили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ", — говорится в публикации.Освобожденных бойцов доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, им оказывают необходимую помощь.Посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, оаэ, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, москва, киев