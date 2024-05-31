https://ria.ru/20240531/pitt-1949558865.html

СМИ: дочь Джоли и Питта подала документы для отказа от фамилии отца

СМИ: дочь Джоли и Питта подала документы для отказа от фамилии отца - РИА Новости, 31.05.2024

СМИ: дочь Джоли и Питта подала документы для отказа от фамилии отца

Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сразу после наступления совершеннолетия подала документы, чтобы отказаться от фамилии отца, сообщает РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T06:43

2024-05-31T06:43

2024-05-31T11:15

шоубиз

анджелина джоли (войт)

брэд питт (уильям бредли)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сразу после наступления совершеннолетия подала документы, чтобы отказаться от фамилии отца, сообщает портал TMZ.Шайло — старшая из трех биологических детей Джоли и Питта. Также у пары есть три приемных ребенка. Все дети носят двойную фамилию Джоли-Питт.По данным портала, девушка, которой 27 мая исполнилось 18 лет, подала документы для смены имени, чтобы зваться просто Шайло Джоли.Портал отмечает, что документы были поданы в день совершеннолетия, что может свидетельствовать о важности, которую Шайло придает изменению фамилии.Ранее СМИ сообщали, что младшая сестра Шайло, 15-летняя Вивьен, была указана как Джоли, а не Джоли-Питт, на афише бродвейского мюзикла с ее участием.Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. В феврале сообщалось, что бракоразводный процесс звездной пары подходит к завершению.

https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html

https://ria.ru/20240202/pitt-1925005281.html

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анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли)