https://ria.ru/20240531/pitt-1949558865.html
СМИ: дочь Джоли и Питта подала документы для отказа от фамилии отца
СМИ: дочь Джоли и Питта подала документы для отказа от фамилии отца - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: дочь Джоли и Питта подала документы для отказа от фамилии отца
Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сразу после наступления совершеннолетия подала документы, чтобы отказаться от фамилии отца, сообщает РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:43
2024-05-31T06:43
2024-05-31T11:15
шоубиз
анджелина джоли (войт)
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сразу после наступления совершеннолетия подала документы, чтобы отказаться от фамилии отца, сообщает портал TMZ.Шайло — старшая из трех биологических детей Джоли и Питта. Также у пары есть три приемных ребенка. Все дети носят двойную фамилию Джоли-Питт.По данным портала, девушка, которой 27 мая исполнилось 18 лет, подала документы для смены имени, чтобы зваться просто Шайло Джоли.Портал отмечает, что документы были поданы в день совершеннолетия, что может свидетельствовать о важности, которую Шайло придает изменению фамилии.Ранее СМИ сообщали, что младшая сестра Шайло, 15-летняя Вивьен, была указана как Джоли, а не Джоли-Питт, на афише бродвейского мюзикла с ее участием.Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. В феврале сообщалось, что бракоразводный процесс звездной пары подходит к завершению.
https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html
https://ria.ru/20240202/pitt-1925005281.html
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анджелина джоли (войт), брэд питт (уильям бредли)
Шоубиз, Анджелина Джоли (Войт), Брэд Питт (Уильям Бредли)
СМИ: дочь Джоли и Питта подала документы для отказа от фамилии отца
TMZ: дочь Джоли и Питта в день 18-летия подала документ на отказ от фамилии отца
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сразу после наступления совершеннолетия подала документы, чтобы отказаться от фамилии отца, сообщает портал TMZ
.
Шайло — старшая из трех биологических детей Джоли и Питта. Также у пары есть три приемных ребенка. Все дети носят двойную фамилию Джоли-Питт.
По данным портала, девушка, которой 27 мая исполнилось 18 лет, подала документы для смены имени, чтобы зваться просто Шайло Джоли.
Портал отмечает, что документы были поданы в день совершеннолетия, что может свидетельствовать о важности, которую Шайло придает изменению фамилии.
Ранее СМИ сообщали, что младшая сестра Шайло, 15-летняя Вивьен, была указана как Джоли, а не Джоли-Питт, на афише бродвейского мюзикла с ее участием.
Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. В феврале сообщалось, что бракоразводный процесс звездной пары подходит к завершению.