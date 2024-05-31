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Писториус дерзко высказался о России в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html
Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Писториус дерзко высказался о России в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024
Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов немецким оружием по территории России, пишет "Страна.ua"... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:08
2024-05-31T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
борис писториус
одесса
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов немецким оружием по территории России, пишет "Страна.ua". "Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", – заявил Писториус во время брифинга в Одессе. В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240531/nato-1949578313.html
https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html
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в мире, россия, борис писториус, одесса, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Борис Писториус, Одесса, Германия, Вооруженные силы Украины
Писториус дерзко высказался о России в Одессе

Писториус: Германия может разрешить ВСУ бить ее оружием по России

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов немецким оружием по территории России, пишет "Страна.ua".

"Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", – заявил Писториус во время брифинга в Одессе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
10:05
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул Песков.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Шольц сделал неожиданное заявление по Украине
09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБорис ПисториусОдессаГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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