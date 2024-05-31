Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Писториус: Германия может разрешить ВСУ бить ее оружием по России
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов немецким оружием по территории России, пишет "Страна.ua".
"Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", – заявил Писториус во время брифинга в Одессе.
"Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", – заявил Писториус во время брифинга в Одессе.
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул Песков.