https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html

Писториус дерзко высказался о России в Одессе

Писториус дерзко высказался о России в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024

Писториус дерзко высказался о России в Одессе

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов немецким оружием по территории России, пишет "Страна.ua"... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:08

2024-05-31T11:08

2024-05-31T11:08

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германия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин обсудит возможность нанесения ударов немецким оружием по территории России, пишет "Страна.ua". "Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", – заявил Писториус во время брифинга в Одессе. В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240531/nato-1949578313.html

https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html

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