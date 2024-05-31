https://ria.ru/20240531/peskov-1949655166.html

Москва и Париж почти не контактируют, заявил Песков

Москва и Париж почти не контактируют, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024

Москва и Париж почти не контактируют, заявил Песков

Москва и Париж не имеют в настоящее время особых контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:20

2024-05-31T13:20

2024-05-31T13:20

россия

нормандия

москва

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва и Париж не имеют в настоящее время особых контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. "Да и собственно контактов-то у нас никаких особо нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалось ли в Кремле приглашение на мероприятия в честь 80-летие высадки в Нормандии, планировалась ли поездка.

https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html

россия

нормандия

москва

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2024

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россия, нормандия, москва, дмитрий песков, эммануэль макрон