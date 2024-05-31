https://ria.ru/20240531/peskov-1949655166.html
Москва и Париж почти не контактируют, заявил Песков
Москва и Париж почти не контактируют, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024
Москва и Париж почти не контактируют, заявил Песков
Москва и Париж не имеют в настоящее время особых контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:20
2024-05-31T13:20
2024-05-31T13:20
россия
нормандия
москва
дмитрий песков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва и Париж не имеют в настоящее время особых контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. "Да и собственно контактов-то у нас никаких особо нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалось ли в Кремле приглашение на мероприятия в честь 80-летие высадки в Нормандии, планировалась ли поездка.
https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html
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россия, нормандия, москва, дмитрий песков, эммануэль макрон
Россия, Нормандия, Москва, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
Москва и Париж почти не контактируют, заявил Песков
Песков: в настоящее время Москва и Париж почти не контактируют