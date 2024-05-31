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Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024
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13:11 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/peskov-1949650424.html
Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков
Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024
Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков
Все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно, они будут выполнены в запланированном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:11
2024-05-31T13:11
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно, они будут выполнены в запланированном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все проекты развития, все программы развития просчитываются весьма скрупулезно, на них заранее изыскиваются средства. Они будут выполняться именно в том объеме, в котором это запланировано", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков

Песков: все проекты и программы развития России просчитываются скрупулезно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно, они будут выполнены в запланированном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Все проекты развития, все программы развития просчитываются весьма скрупулезно, на них заранее изыскиваются средства. Они будут выполняться именно в том объеме, в котором это запланировано", - сказал Песков журналистам.
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