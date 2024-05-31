https://ria.ru/20240531/peskov-1949650424.html

Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков

Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024

Все проекты развития выполнят в запланированном объеме, заявил Песков

Все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно, они будут выполнены в запланированном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:11

2024-05-31T13:11

2024-05-31T13:11

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все проекты и программы развития страны просчитываются скрупулезно, они будут выполнены в запланированном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все проекты развития, все программы развития просчитываются весьма скрупулезно, на них заранее изыскиваются средства. Они будут выполняться именно в том объеме, в котором это запланировано", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240319/razvitie-1934357386.html

россия

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россия, дмитрий песков