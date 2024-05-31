https://ria.ru/20240531/peskov-1949646782.html
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений - РИА Новости, 31.05.2024
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений
Со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и продолжается эскалация напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:05
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и продолжается эскалация напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Согласны. Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что чем более дальнобойное оружие Запад дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен понять, что чем более дальнобойное оружие он дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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в мире, россия, дмитрий песков, украина, виктор орбан, венгрия
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Виктор Орбан, Венгрия
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений
Песков: со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений