https://ria.ru/20240531/peskov-1949646782.html

Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений

Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений - РИА Новости, 31.05.2024

Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений

Со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и продолжается эскалация напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:05

2024-05-31T13:05

2024-05-31T13:05

в мире

россия

дмитрий песков

украина

виктор орбан

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и продолжается эскалация напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Согласны. Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что чем более дальнобойное оружие Запад дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен понять, что чем более дальнобойное оружие он дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий песков, украина, виктор орбан, венгрия