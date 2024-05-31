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Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений - РИА Новости, 31.05.2024
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13:05 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/peskov-1949646782.html
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений - РИА Новости, 31.05.2024
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений
Со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и продолжается эскалация напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:05
в мире
россия
дмитрий песков
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и продолжается эскалация напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Согласны. Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что чем более дальнобойное оружие Запад дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен понять, что чем более дальнобойное оружие он дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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в мире, россия, дмитрий песков, украина, виктор орбан, венгрия
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Виктор Орбан, Венгрия
Песков обвинил Запад в нагнетании провоенных настроений

Песков: со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Со стороны Запада идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и продолжается эскалация напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Согласны. Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что чем более дальнобойное оружие Запад дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
22 мая, 08:00
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен понять, что чем более дальнобойное оружие он дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
27 мая, 08:00
 
В миреРоссияДмитрий ПесковУкраинаВиктор ОрбанВенгрия
 
 
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