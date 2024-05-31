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Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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13:05 31.05.2024 (обновлено: 13:12 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/peskov-1949646530.html
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине
Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:12
китай
россия
украина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив."Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Китая Кремлем.Пресс-секретарь главы государства назвал нелогичным и бесперспективным поиски путей урегулирования конфликта на Украине без России."Китай об этом изначально заявлял и здесь в этом плане наша позиция абсолютно идентичная с КНР. Мы поддерживаем такой подход", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html
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китай, россия, украина
Китай, Россия, Украина
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине

Песков: РФ поддерживает подход КНР к "мирной" конференции по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине
22 марта, 07:03
"Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Китая Кремлем.
Пресс-секретарь главы государства назвал нелогичным и бесперспективным поиски путей урегулирования конфликта на Украине без России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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26 мая, 08:00
"Китай об этом изначально заявлял и здесь в этом плане наша позиция абсолютно идентичная с КНР. Мы поддерживаем такой подход", - сообщил Песков.
 
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