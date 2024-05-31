https://ria.ru/20240531/peskov-1949646530.html

Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине

Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине

Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:05

2024-05-31T13:05

2024-05-31T13:12

китай

россия

украина

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив."Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Китая Кремлем.Пресс-секретарь главы государства назвал нелогичным и бесперспективным поиски путей урегулирования конфликта на Украине без России."Китай об этом изначально заявлял и здесь в этом плане наша позиция абсолютно идентичная с КНР. Мы поддерживаем такой подход", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

китай

россия

украина

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китай, россия, украина