https://ria.ru/20240531/peskov-1949646530.html
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине
Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:12
китай
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив."Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Китая Кремлем.Пресс-секретарь главы государства назвал нелогичным и бесперспективным поиски путей урегулирования конфликта на Украине без России."Китай об этом изначально заявлял и здесь в этом плане наша позиция абсолютно идентичная с КНР. Мы поддерживаем такой подход", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
китай
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, украина
Песков прокомментировал мнение Китая о конференции по Украине
Песков: РФ поддерживает подход КНР к "мирной" конференции по Украине
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия поддерживает подход Китая к проведению "мирной" конференции без участия РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин
заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину
сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.
"Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Китая Кремлем.
Пресс-секретарь главы государства назвал нелогичным и бесперспективным поиски путей урегулирования конфликта на Украине без России.
"Китай об этом изначально заявлял и здесь в этом плане наша позиция абсолютно идентичная с КНР. Мы поддерживаем такой подход", - сообщил Песков.