https://ria.ru/20240531/peskov-1949644197.html

В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков

В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024

В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков

В Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:03

2024-05-31T13:03

2024-05-31T14:13

россия

европа

нато

виктор орбан

дмитрий песков

петер сийярто

венгрия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Согласны... Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением премьер-министра Венгрии о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

россия

европа

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россия, европа, нато, виктор орбан, дмитрий песков, петер сийярто, венгрия