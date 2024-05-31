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В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024
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13:03 31.05.2024 (обновлено: 14:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/peskov-1949644197.html
В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков
В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024
В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков
В Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:03
2024-05-31T14:13
россия
европа
нато
виктор орбан
дмитрий песков
петер сийярто
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Согласны... Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением премьер-министра Венгрии о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
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россия, европа, нато, виктор орбан, дмитрий песков, петер сийярто, венгрия
Россия, Европа, НАТО, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Петер Сийярто, Венгрия
В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков

Песков: в Кремле согласны с мнением Орбана о подготовке Европы к войне с РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Согласны... Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением премьер-министра Венгрии о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
27 мая, 08:00
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
 
РоссияЕвропаНАТОВиктор ОрбанДмитрий ПесковПетер СийяртоВенгрия
 
 
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