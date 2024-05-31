https://ria.ru/20240531/peskov-1949643947.html

Песков прокомментировал приговор по делу Трампа

Песков прокомментировал приговор по делу Трампа - РИА Новости, 31.05.2024

Песков прокомментировал приговор по делу Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обвинительном вердикте против экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что в Америке идет... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:03

2024-05-31T13:03

2024-05-31T14:13

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обвинительном вердикте против экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что в Америке идет фактически устранение политических соперников всеми законными и незаконными методами, и это очевидно всему миру. "Нам очень не нравится, когда говорят что-то извне по решениям наших судов. И мы, в свою очередь, тоже стараемся не комментировать какие-либо другие решения в третьих странах, и в данном случае конкретно вот эта история с Трампом", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что решение суда еще будет оглашено, пока оно не оглашалось. "Но в целом если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно. Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом", - сказал Песков. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949583270.html

https://ria.ru/20240531/tramp-1949615751.html

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в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, дмитрий песков