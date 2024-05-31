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Попытки ударов оружием США вглубь России уже совершаются, заявил Песков
Попытки ударов оружием США вглубь России уже совершаются, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2024
Попытки ударов оружием США вглубь России уже совершаются, заявил Песков
Попытки ударов американским оружием по территории РФ уже совершаются, это красноречиво говорит о вовлечённости США в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:01
2024-05-31T13:01
2024-05-31T13:01
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Попытки ударов американским оружием по территории РФ уже совершаются, это красноречиво говорит о вовлечённости США в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал он журналистам. Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
https://ria.ru/20240531/medvedev-1949597098.html
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в мире, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, россия
В мире, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, Россия
Попытки ударов оружием США вглубь России уже совершаются, заявил Песков
Песков: попытки ударов оружием США по территории России уже совершаются