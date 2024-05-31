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В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 31.05.2024 (обновлено: 01:10 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pervomaysk-1949536485.html
В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ
В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:19
2024-05-31T01:10
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганскгаз
в мире
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин.Ранее Колягин сообщил, что ВСУ обстреляли Первомайск. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что ВСУ атаковали город, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы."Службы среагировали оперативно. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, специалисты Первомайского участка Стахановского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП "Луганскгаз" перекрыли газопровод", - написал Колягин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, информация о повреждениях жилых строений уточняется."Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Колягин.
https://ria.ru/20240529/pozhar-1949173205.html
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первомайск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганскгаз, в мире
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Луганскгаз, В мире
В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР ликвидировали возгорание, возникшее в результате обстрела Первомайска

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин.
Ранее Колягин сообщил, что ВСУ обстреляли Первомайск. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что ВСУ атаковали город, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы.
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"Службы среагировали оперативно. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, специалисты Первомайского участка Стахановского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП "Луганскгаз" перекрыли газопровод", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, информация о повреждениях жилых строений уточняется.
"Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Колягин.
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскгазВ мире
 
 
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