https://ria.ru/20240531/pervomaysk-1949536485.html

В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ

В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024

В Первомайске ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела со стороны ВСУ

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:19

2024-05-31T00:19

2024-05-31T01:10

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин.Ранее Колягин сообщил, что ВСУ обстреляли Первомайск. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что ВСУ атаковали город, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы."Службы среагировали оперативно. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, специалисты Первомайского участка Стахановского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП "Луганскгаз" перекрыли газопровод", - написал Колягин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, информация о повреждениях жилых строений уточняется."Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Колягин.

https://ria.ru/20240529/pozhar-1949173205.html

https://ria.ru/20240408/obstrel-1938507872.html

первомайск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганскгаз, в мире