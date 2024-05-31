https://ria.ru/20240531/patrushev-1949623271.html

Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда

Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда - РИА Новости, 31.05.2024

Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда

Предпосылок для продажи зерна из государственного интервенционного фонда сейчас нет, если цена сильно вырастет, то такая мера будет реализована, заявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:07

2024-05-31T12:07

2024-05-31T12:07

экономика

дмитрий патрушев

россия

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СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Предпосылок для продажи зерна из государственного интервенционного фонда сейчас нет, если цена сильно вырастет, то такая мера будет реализована, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума.По его словам, интервенционный фонд - это достаточно действенный инструмент контроля наличий продукции на внутреннем рынке."Была низкая цена - мы в интервенционный фонд закупали продукцию. В случае если цена сильно вырастет, то мы начнем из интервенционного фонда эту продукцию продавать. На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы что-то продавать из интервенционного фонда, мы не видим", - сообщил Патрушев, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство в этом году продавать зерно из фонда в случае необходимости.Вице-премьер также подчеркнул, что объем зерна в этом году полностью закроет потребности внутреннего рынка.

https://ria.ru/20240322/zerno-1934948907.html

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экономика, дмитрий патрушев, россия