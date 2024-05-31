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Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда - РИА Новости, 31.05.2024
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12:07 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/patrushev-1949623271.html
Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда
Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда - РИА Новости, 31.05.2024
Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда
Предпосылок для продажи зерна из государственного интервенционного фонда сейчас нет, если цена сильно вырастет, то такая мера будет реализована, заявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:07
2024-05-31T12:07
экономика
дмитрий патрушев
россия
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СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Предпосылок для продажи зерна из государственного интервенционного фонда сейчас нет, если цена сильно вырастет, то такая мера будет реализована, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума.По его словам, интервенционный фонд - это достаточно действенный инструмент контроля наличий продукции на внутреннем рынке."Была низкая цена - мы в интервенционный фонд закупали продукцию. В случае если цена сильно вырастет, то мы начнем из интервенционного фонда эту продукцию продавать. На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы что-то продавать из интервенционного фонда, мы не видим", - сообщил Патрушев, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство в этом году продавать зерно из фонда в случае необходимости.Вице-премьер также подчеркнул, что объем зерна в этом году полностью закроет потребности внутреннего рынка.
https://ria.ru/20240322/zerno-1934948907.html
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экономика, дмитрий патрушев, россия
Экономика, Дмитрий Патрушев, Россия
Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда

Патрушев: предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда сейчас нет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Предпосылок для продажи зерна из государственного интервенционного фонда сейчас нет, если цена сильно вырастет, то такая мера будет реализована, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума.
По его словам, интервенционный фонд - это достаточно действенный инструмент контроля наличий продукции на внутреннем рынке.
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"Была низкая цена - мы в интервенционный фонд закупали продукцию. В случае если цена сильно вырастет, то мы начнем из интервенционного фонда эту продукцию продавать. На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы что-то продавать из интервенционного фонда, мы не видим", - сообщил Патрушев, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство в этом году продавать зерно из фонда в случае необходимости.
Вице-премьер также подчеркнул, что объем зерна в этом году полностью закроет потребности внутреннего рынка.
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