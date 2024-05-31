https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html

Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР - РИА Новости, 31.05.2024

Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

Москва требует от Вашингтона прямо ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии, заявила на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:35

2024-05-31T18:35

2024-05-31T19:10

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вашингтон (штат)

анна евстигнеева

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ООН, 31 мая — РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прямо ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева."Озабоченность у нас продолжают вызывать противоречивые сигналы со стороны американских союзников в Северо-Восточной Азии, Токио и Сеуле о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере. Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия и оказания содействия в разработке ими собственного", — сказала дипломат.О том, что Вашингтон может планировать максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, на минувшей неделе заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал военно-политическую активность США в Азии — в том числе с использованием ядерного компонента.Кроме того, глава МИД сообщал, что США могут попросить Филиппины и другие страны Азии предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности.Накануне заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что США "не считают необходимым" возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещать на Корейском полуострове.В середине апреля посол России в США Анатолий Антонов в связи с проходящими на Филиппинах учениями Salaknib 24 заявил, что Вашингтон сознательно нагнетает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а размещение там ракет средней дальности станет "черным днем для международной безопасности".

https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html

https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949702036.html

россия

атр

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оон, россия, атр, сша, в мире, вашингтон (штат), анна евстигнеева, сергей лавров