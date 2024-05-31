Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
Евстигнеева: Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
© AP Photo / Juan Carlos LlorcaАмериканский военный на базе Форт Блисс
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Американский военный на базе Форт Блисс. Архивное фото
ООН, 31 мая — РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прямо ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева.
"Озабоченность у нас продолжают вызывать противоречивые сигналы со стороны американских союзников в Северо-Восточной Азии, Токио и Сеуле о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере. Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия и оказания содействия в разработке ими собственного", — сказала дипломат.
О том, что Вашингтон может планировать максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, на минувшей неделе заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал военно-политическую активность США в Азии — в том числе с использованием ядерного компонента.
Кроме того, глава МИД сообщал, что США могут попросить Филиппины и другие страны Азии предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности.
Накануне заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что США "не считают необходимым" возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещать на Корейском полуострове.
В середине апреля посол России в США Анатолий Антонов в связи с проходящими на Филиппинах учениями Salaknib 24 заявил, что Вашингтон сознательно нагнетает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а размещение там ракет средней дальности станет "черным днем для международной безопасности".