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Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР - РИА Новости, 31.05.2024
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18:35 31.05.2024 (обновлено: 19:10 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html
Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР - РИА Новости, 31.05.2024
Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
Москва требует от Вашингтона прямо ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии, заявила на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:35
2024-05-31T19:10
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ООН, 31 мая — РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прямо ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева."Озабоченность у нас продолжают вызывать противоречивые сигналы со стороны американских союзников в Северо-Восточной Азии, Токио и Сеуле о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере. Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия и оказания содействия в разработке ими собственного", — сказала дипломат.О том, что Вашингтон может планировать максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, на минувшей неделе заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал военно-политическую активность США в Азии — в том числе с использованием ядерного компонента.Кроме того, глава МИД сообщал, что США могут попросить Филиппины и другие страны Азии предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности.Накануне заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что США "не считают необходимым" возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещать на Корейском полуострове.В середине апреля посол России в США Анатолий Антонов в связи с проходящими на Филиппинах учениями Salaknib 24 заявил, что Вашингтон сознательно нагнетает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а размещение там ракет средней дальности станет "черным днем для международной безопасности".
https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html
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оон, россия, атр, сша, в мире, вашингтон (штат), анна евстигнеева, сергей лавров
ООН, Россия, АТР, США, В мире, Вашингтон (штат), Анна Евстигнеева, Сергей Лавров
Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

Евстигнеева: Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

© AP Photo / Juan Carlos LlorcaАмериканский военный на базе Форт Блисс
Американский военный на базе Форт Блисс - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Американский военный на базе Форт Блисс. Архивное фото
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ООН, 31 мая — РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прямо ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии, заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева.
"Озабоченность у нас продолжают вызывать противоречивые сигналы со стороны американских союзников в Северо-Восточной Азии, Токио и Сеуле о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере. Мы требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос относительно своих намерений в отношении возможного размещения на территории союзников Вашингтона своего ядерного оружия и оказания содействия в разработке ими собственного", — сказала дипломат.
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О том, что Вашингтон может планировать максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, на минувшей неделе заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал военно-политическую активность США в Азии — в том числе с использованием ядерного компонента.
Кроме того, глава МИД сообщал, что США могут попросить Филиппины и другие страны Азии предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности.
Накануне заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что США "не считают необходимым" возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещать на Корейском полуострове.
В середине апреля посол России в США Анатолий Антонов в связи с проходящими на Филиппинах учениями Salaknib 24 заявил, что Вашингтон сознательно нагнетает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а размещение там ракет средней дальности станет "черным днем для международной безопасности".
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ООНРоссияАТРСШАВ миреВашингтон (штат)Анна ЕвстигнееваСергей Лавров
 
 
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