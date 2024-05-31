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НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2024
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11:29 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/orban-1949610360.html
НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан
НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2024
НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан
Расширять координационную миссию НАТО на Украине для урегулирования конфликта так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:29
2024-05-31T11:29
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Расширять координационную миссию НАТО на Украине для урегулирования конфликта так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "НАТО - это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны. Это абсурд... такой же, как если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее он заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО
НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан

Орбан: расширение миссии НАТО на Украине создает угрозу мировой войны

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги стран-участниц НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги стран-участниц НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Расширять координационную миссию НАТО на Украине для урегулирования конфликта так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"НАТО - это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны. Это абсурд... такой же, как если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
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Ранее он заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
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