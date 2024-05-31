https://ria.ru/20240531/orban-1949610360.html

НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан

НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2024

НАТО создает угрозу мировой войны, заявил Орбан

Расширять координационную миссию НАТО на Украине для урегулирования конфликта так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:29

2024-05-31T11:29

2024-05-31T11:29

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Расширять координационную миссию НАТО на Украине для урегулирования конфликта так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "НАТО - это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны. Это абсурд... такой же, как если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее он заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.

https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, нато