Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком
Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком, но США увязли в конфликте
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента США Джо Байдена плохим человеком, который хочет зла, однако США слишком глубоко увязли в конфликте на Украине и выбраться оттуда трудно.
"Я не думаю, что Джо Байден плохой человек или что он хочет плохого. Но США настолько глубоко вовлеклись в войну, что выйти из нее тяжело", - сказал Орбан в интервью чешскому телеканалу XTV.
По его словам, завершить конфликт мог бы экс-президент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре. Орбан отметил, что лидер, который "не зависит от наживающихся на войне бизнес-групп" нужен Америке, "да и Европе бы не помешал".
Ранее Орбан заявил, что, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок, это "будет плохо".
Выступая с речью, посвященной планам на 2024 год, венгерский премьер заявил, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, и Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again.
Орбан выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа. В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.
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