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Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком - РИА Новости, 31.05.2024
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01:36 31.05.2024 (обновлено: 02:44 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/orban-1949544752.html
Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком
Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком - РИА Новости, 31.05.2024
Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента США Джо Байдена плохим человеком, который хочет зла, однако США слишком глубоко увязли в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:36
2024-05-31T02:44
в мире
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венгрия
европа
виктор орбан
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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента США Джо Байдена плохим человеком, который хочет зла, однако США слишком глубоко увязли в конфликте на Украине и выбраться оттуда трудно. "Я не думаю, что Джо Байден плохой человек или что он хочет плохого. Но США настолько глубоко вовлеклись в войну, что выйти из нее тяжело", - сказал Орбан в интервью чешскому телеканалу XTV. По его словам, завершить конфликт мог бы экс-президент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре. Орбан отметил, что лидер, который "не зависит от наживающихся на войне бизнес-групп" нужен Америке, "да и Европе бы не помешал". Ранее Орбан заявил, что, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок, это "будет плохо". Выступая с речью, посвященной планам на 2024 год, венгерский премьер заявил, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, и Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again. Орбан выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа. В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.
https://ria.ru/20240531/orban-1949539997.html
https://ria.ru/20240310/orban-1932201790.html
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в мире, сша, венгрия, европа, виктор орбан, дональд трамп, джо байден, евросоюз
В мире, США, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз
Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком

Орбан заявил, что не считает Байдена плохим человеком, но США увязли в конфликте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента США Джо Байдена плохим человеком, который хочет зла, однако США слишком глубоко увязли в конфликте на Украине и выбраться оттуда трудно.
"Я не думаю, что Джо Байден плохой человек или что он хочет плохого. Но США настолько глубоко вовлеклись в войну, что выйти из нее тяжело", - сказал Орбан в интервью чешскому телеканалу XTV.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан
00:40
По его словам, завершить конфликт мог бы экс-президент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре. Орбан отметил, что лидер, который "не зависит от наживающихся на войне бизнес-групп" нужен Америке, "да и Европе бы не помешал".
Ранее Орбан заявил, что, если президент США Джо Байден переизберется на второй срок, это "будет плохо".
Выступая с речью, посвященной планам на 2024 год, венгерский премьер заявил, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, и Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again.
Орбан выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа. В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Орбан высказался о возможном переизбрании Байдена
10 марта, 23:31
 
В миреСШАВенгрияЕвропаВиктор ОрбанДональд ТрампДжо БайденЕвросоюз
 
 
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