https://ria.ru/20240531/opasnost-1949674594.html

В Шебекино отменили ракетную опасность

В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 31.05.2024

В Шебекино отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:11

2024-05-31T14:11

2024-05-31T14:11

специальная военная операция на украине

шебекино

белгород

безопасность

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

шебекино

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шебекино, белгород, безопасность