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В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/opasnost-1949674594.html
В Шебекино отменили ракетную опасность
В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 31.05.2024
В Шебекино отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:11
2024-05-31T14:11
специальная военная операция на украине
шебекино
белгород
безопасность
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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шебекино, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгород, Безопасность
В Шебекино отменили ракетную опасность

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
"РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
21 мая, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородБезопасность
 
 
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