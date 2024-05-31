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В Шебекино отменили ракетную опасность
В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 31.05.2024
В Шебекино отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:11
2024-05-31T14:11
2024-05-31T14:11
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безопасность
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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шебекино, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгород, Безопасность
В Шебекино отменили ракетную опасность
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности