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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения - РИА Новости, 31.05.2024
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:38
2024-05-31T08:38
2024-05-31T08:57
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижнекамск
курумоч (аэропорт)
самара
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале."В 08.30 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты... Также в 08:30 мск сняты временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.В период действия временных ограничений вместо аэропорта Казани на запасной аэродром Курумоч (Самара) ушли 2 воздушных суда, в период действия временных ограничений в аэропорту Нижнекамска уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет.
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамск, курумоч (аэропорт), самара, общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижнекамск, Курумоч (аэропорт), Самара, Общество
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения