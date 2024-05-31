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Запад стремится подорвать союзнические отношения в ОДКБ, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024
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11:01 31.05.2024 (обновлено: 12:58 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/odkb-1949596808.html
Запад стремится подорвать союзнические отношения в ОДКБ, заявил Белоусов
Запад стремится подорвать союзнические отношения в ОДКБ, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024
Запад стремится подорвать союзнические отношения в ОДКБ, заявил Белоусов
Запад целенаправленно стремится подорвать союзнические отношения между странами ОДКБ, дискредитировать ее деятельность, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:01
2024-05-31T12:58
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Запад целенаправленно стремится подорвать союзнические отношения между странами ОДКБ, дискредитировать ее деятельность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ. B этих условиях, отметил он, "требуется четкая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, отлаженность механизмов принятия решений". "Приоритетную роль в создании эффективной системы безопасности играет военное сотрудничество в рамках ОДКБ. Мы решительно настроены развивать его по всем основным направлениям", - отметил министр обороны России. По его словам, "это особенно важно еще и потому, что западные страны целенаправленно стремятся подорвать союзнические отношения между государствами ОДКБ, дискредитировать деятельность Организации". "Сегодня против нас развязана настоящая информационная война, применяются экономические санкции и оказывается прямое давление", - сказал Белоусов, предложив в связи с этим сосредоточиться на решении ряда ключевых задач. Среди них он назвал, в частности, работу по совершенствованию системы кризисного реагирования ОДКБ. "На практике отработать алгоритмы, заложенные в новых документах по принятию и реализации решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Внести необходимые изменения в нормативную правовую базу Организации для обеспечения оперативного развертывания войск (коллективных сил) ОДКБ, выполнения перевозок воинских формирований и продукции военного назначения", - сказал министр обороны России. Также требуется "не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки в формате ОДКБ", отметил он. Здесь нужно уделять повышенное внимание боеготовности коллективных сил, их оснащению совершенствованию боевой выучки, сказал Белоусов, подчеркнув, что "у России накоплен значительный передовой опыт ведения боевых действий в современных условиях". "Готовы делиться им и внедрять в практику подготовки войск в ходе совместных мероприятий", - сказал он. Кроме того, необходимо принять меры по укреплению внутриблокового единства и внешнеполитической координации, сказал министр обороны РФ. "Важно использовать влиятельные международные площадки для продвижения общих подходов к проблемам безопасности, регулярно консультироваться как многостороннем, так и двустороннем формате. Уделять должное внимание информационному обеспечению деятельности ОДКБ для поддержания ее позитивного имиджа", - отметил Белоусов. Он заявил о необходимости "развивать тесное взаимодействие с другими региональными организациями, прежде всего с СНГ и ШОС, а также с дружественными странами". "Уверен, что указанные шаги позволят повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности и обеспечить устойчивый рост её авторитета", - констатировал министр обороны России.
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россия, андрей белоусов, одкб, снг, шос, в мире
Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, СНГ, ШОС, В мире
Запад стремится подорвать союзнические отношения в ОДКБ, заявил Белоусов

Белоусов: Запад стремится подорвать союзнические отношения между странами ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы. 31 мая 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы. 31 мая 2024
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Запад целенаправленно стремится подорвать союзнические отношения между странами ОДКБ, дискредитировать ее деятельность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ.
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B этих условиях, отметил он, "требуется четкая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, отлаженность механизмов принятия решений".
«
"Приоритетную роль в создании эффективной системы безопасности играет военное сотрудничество в рамках ОДКБ. Мы решительно настроены развивать его по всем основным направлениям", - отметил министр обороны России.
По его словам, "это особенно важно еще и потому, что западные страны целенаправленно стремятся подорвать союзнические отношения между государствами ОДКБ, дискредитировать деятельность Организации".
"Сегодня против нас развязана настоящая информационная война, применяются экономические санкции и оказывается прямое давление", - сказал Белоусов, предложив в связи с этим сосредоточиться на решении ряда ключевых задач.
Среди них он назвал, в частности, работу по совершенствованию системы кризисного реагирования ОДКБ.
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"На практике отработать алгоритмы, заложенные в новых документах по принятию и реализации решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Внести необходимые изменения в нормативную правовую базу Организации для обеспечения оперативного развертывания войск (коллективных сил) ОДКБ, выполнения перевозок воинских формирований и продукции военного назначения", - сказал министр обороны России.
Также требуется "не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки в формате ОДКБ", отметил он.
Здесь нужно уделять повышенное внимание боеготовности коллективных сил, их оснащению совершенствованию боевой выучки, сказал Белоусов, подчеркнув, что "у России накоплен значительный передовой опыт ведения боевых действий в современных условиях".
"Готовы делиться им и внедрять в практику подготовки войск в ходе совместных мероприятий", - сказал он.
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Кроме того, необходимо принять меры по укреплению внутриблокового единства и внешнеполитической координации, сказал министр обороны РФ.
«
"Важно использовать влиятельные международные площадки для продвижения общих подходов к проблемам безопасности, регулярно консультироваться как многостороннем, так и двустороннем формате. Уделять должное внимание информационному обеспечению деятельности ОДКБ для поддержания ее позитивного имиджа", - отметил Белоусов.
Он заявил о необходимости "развивать тесное взаимодействие с другими региональными организациями, прежде всего с СНГ и ШОС, а также с дружественными странами".
"Уверен, что указанные шаги позволят повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности и обеспечить устойчивый рост её авторитета", - констатировал министр обороны России.
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