https://ria.ru/20240531/odkb-1949567719.html
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ - РИА Новости, 31.05.2024
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ
Совет министров обороны ОДКБ начался в Алма-Ате, Армения в нем не участвует, но не возражает против принятия "решений в ограниченном формате", сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:04
2024-05-31T09:04
2024-05-31T09:11
одкб
армения
алма-ата
юрий шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96520/83/965208301_0:276:1755:1263_1920x0_80_0_0_e77b50cee272745fc91e23b0b10a4112.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Совет министров обороны ОДКБ начался в Алма-Ате, Армения в нем не участвует, но не возражает против принятия "решений в ограниченном формате", сообщил РИА Новости начальник Отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов."В Алма-Ате начинается встреча министров обороны государств-членов ОДКБ. Представитель Армении в ней не участвует, но Армения не возражает против принятия решений в ограниченном формате", - сказал Шувалов.
https://ria.ru/20240530/ssha-1949491094.html
армения
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96520/83/965208301_0:112:1755:1428_1920x0_80_0_0_f1d02e30d396c2117a500fb1b7feffcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, армения, алма-ата, юрий шувалов
ОДКБ, Армения, Алма-Ата, Юрий Шувалов
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ, Армения не участвует