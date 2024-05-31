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В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ - РИА Новости, 31.05.2024
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09:04 31.05.2024 (обновлено: 09:11 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/odkb-1949567719.html
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ - РИА Новости, 31.05.2024
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ
Совет министров обороны ОДКБ начался в Алма-Ате, Армения в нем не участвует, но не возражает против принятия "решений в ограниченном формате", сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:04
2024-05-31T09:11
одкб
армения
алма-ата
юрий шувалов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Совет министров обороны ОДКБ начался в Алма-Ате, Армения в нем не участвует, но не возражает против принятия "решений в ограниченном формате", сообщил РИА Новости начальник Отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов."В Алма-Ате начинается встреча министров обороны государств-членов ОДКБ. Представитель Армении в ней не участвует, но Армения не возражает против принятия решений в ограниченном формате", - сказал Шувалов.
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одкб, армения, алма-ата, юрий шувалов
ОДКБ, Армения, Алма-Ата, Юрий Шувалов
В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ

В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ, Армения не участвует

© РИА НовостиФлаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Флаги стран-участников ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Совет министров обороны ОДКБ начался в Алма-Ате, Армения в нем не участвует, но не возражает против принятия "решений в ограниченном формате", сообщил РИА Новости начальник Отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов.
"В Алма-Ате начинается встреча министров обороны государств-членов ОДКБ. Представитель Армении в ней не участвует, но Армения не возражает против принятия решений в ограниченном формате", - сказал Шувалов.
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ОДКБАрменияАлма-АтаЮрий Шувалов
 
 
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