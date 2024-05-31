https://ria.ru/20240531/odkb-1949567719.html

В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ

В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ - РИА Новости, 31.05.2024

В Алма-Ате начался Совет министров обороны ОДКБ

Совет министров обороны ОДКБ начался в Алма-Ате, Армения в нем не участвует, но не возражает против принятия "решений в ограниченном формате", сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:04

2024-05-31T09:04

2024-05-31T09:11

одкб

армения

алма-ата

юрий шувалов

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Совет министров обороны ОДКБ начался в Алма-Ате, Армения в нем не участвует, но не возражает против принятия "решений в ограниченном формате", сообщил РИА Новости начальник Отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов."В Алма-Ате начинается встреча министров обороны государств-членов ОДКБ. Представитель Армении в ней не участвует, но Армения не возражает против принятия решений в ограниченном формате", - сказал Шувалов.

https://ria.ru/20240530/ssha-1949491094.html

армения

алма-ата

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одкб, армения, алма-ата, юрий шувалов