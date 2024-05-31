https://ria.ru/20240531/obstrely-1949797525.html

Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах

Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах - РИА Новости, 31.05.2024

Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах

Ирина Волга, многодетная мать из Донецка, которая в четверг принимала участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, рассказала РИА Новости РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T22:08

2024-05-31T22:08

2024-05-31T22:08

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Ирина Волга, многодетная мать из Донецка, которая в четверг принимала участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, рассказала РИА Новости о том, что её семья живёт в условиях постоянных обстрелов украинских войск. Семья Ирины Волги проживает на окраине Петровского района Донецка, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ. "Мы тут постепенно привыкли уже к обстрелам. В центре бывает потише, там бывает детей вывезем или в парк Щербакова, или там куда-то на батуты. Если надо, мы вышли вот здесь, на улице. Надо - забежали в подвал. А так далеко они (дети) никуда от нас не отходят… сейчас больше обстреливают из дронов, чем из артиллерии. Бывает, даже дети замечают, говорят "вон, летает над нами", и быстренько забегают в дом. Пересидели и дальше вышли гулять", - рассказала Волга. По ее словам, ранее одна из ее дочерей уже попадала под обстрел в Петровском районе города. Тогда дрон ВСУ сбросил боеприпас прямо под машину, в которой находилась ее дочь. "Попадала дочка у нас под обстрел. Я ее послала в аптеку, и она там встретила знакомого. Был перед этим сброс на "Галактику" (гипермаркет в Петровском районе – ред.) и следом им под машину. Пострадал парень, руку ему повредило осколками. А дочка получила контузию, потому что у нее окно было приоткрыто", - поделилась она. Младшие дети многодетной семьи, в свою очередь, рассказывают, что довольно часто прячутся от обстрелов в доме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

донецк

петровский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, россия, владимир путин, вооруженные силы украины