Рейтинг@Mail.ru
Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/obstrely-1949797525.html
Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах
Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах - РИА Новости, 31.05.2024
Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах
Ирина Волга, многодетная мать из Донецка, которая в четверг принимала участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, рассказала РИА Новости РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:08
2024-05-31T22:08
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Ирина Волга, многодетная мать из Донецка, которая в четверг принимала участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, рассказала РИА Новости о том, что её семья живёт в условиях постоянных обстрелов украинских войск. Семья Ирины Волги проживает на окраине Петровского района Донецка, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ. "Мы тут постепенно привыкли уже к обстрелам. В центре бывает потише, там бывает детей вывезем или в парк Щербакова, или там куда-то на батуты. Если надо, мы вышли вот здесь, на улице. Надо - забежали в подвал. А так далеко они (дети) никуда от нас не отходят… сейчас больше обстреливают из дронов, чем из артиллерии. Бывает, даже дети замечают, говорят "вон, летает над нами", и быстренько забегают в дом. Пересидели и дальше вышли гулять", - рассказала Волга. По ее словам, ранее одна из ее дочерей уже попадала под обстрел в Петровском районе города. Тогда дрон ВСУ сбросил боеприпас прямо под машину, в которой находилась ее дочь. "Попадала дочка у нас под обстрел. Я ее послала в аптеку, и она там встретила знакомого. Был перед этим сброс на "Галактику" (гипермаркет в Петровском районе – ред.) и следом им под машину. Пострадал парень, руку ему повредило осколками. А дочка получила контузию, потому что у нее окно было приоткрыто", - поделилась она. Младшие дети многодетной семьи, в свою очередь, рассказывают, что довольно часто прячутся от обстрелов в доме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
донецк
петровский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Многодетная мать из Донецка, говорившая с Путиным, рассказала об обстрелах

Мать-героиня, говорившая с Путиным, заявила, что ее семья живет под обстрелами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Ирина Волга, многодетная мать из Донецка, которая в четверг принимала участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, рассказала РИА Новости о том, что её семья живёт в условиях постоянных обстрелов украинских войск.
Семья Ирины Волги проживает на окраине Петровского района Донецка, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Мы тут постепенно привыкли уже к обстрелам. В центре бывает потише, там бывает детей вывезем или в парк Щербакова, или там куда-то на батуты. Если надо, мы вышли вот здесь, на улице. Надо - забежали в подвал. А так далеко они (дети) никуда от нас не отходят… сейчас больше обстреливают из дронов, чем из артиллерии. Бывает, даже дети замечают, говорят "вон, летает над нами", и быстренько забегают в дом. Пересидели и дальше вышли гулять", - рассказала Волга.
По ее словам, ранее одна из ее дочерей уже попадала под обстрел в Петровском районе города. Тогда дрон ВСУ сбросил боеприпас прямо под машину, в которой находилась ее дочь.
"Попадала дочка у нас под обстрел. Я ее послала в аптеку, и она там встретила знакомого. Был перед этим сброс на "Галактику" (гипермаркет в Петровском районе – ред.) и следом им под машину. Пострадал парень, руку ему повредило осколками. А дочка получила контузию, потому что у нее окно было приоткрыто", - поделилась она.
Младшие дети многодетной семьи, в свою очередь, рассказывают, что довольно часто прячутся от обстрелов в доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала