https://ria.ru/20240531/obstrely-1949675288.html

ВСУ выпустили 64 снаряда по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили 64 снаряда по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ выпустили 64 снаряда по Белгородской области за сутки

Не менее 58 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, 18 получили ранения, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:12

2024-05-31T14:12

2024-05-31T14:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Не менее 58 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, 18 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 30 мая по восьми районам региона было выпущено 64 снаряда. Также были зафиксированы атаки с использованием 47 беспилотников и 11 взрывных устройств сброшено с дронов. При атаках беспилотников пострадали 18 мирных жителей в Белгородском, Борисовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах. Различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, двух многоквартирных домах, магазине, почтовом отделении, храме, АЗС, инфраструктурном объекте и 25 транспортных средствах. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет. Над поселком Дубовое, селами Репное, Черемошное, Головино и Варваровка системой ПВО сбито по одному беспилотнику, над селами Новая Деревня и Долбино – по два БПЛА противника… Чтобы вывезти семью из села Красный Хутор, где действует режим ЧС, в населенный пункт был направлен автомобиль. По пути в село в районе поселка Октябрьский транспортное средство было атаковано дронами-камикадзе. В результате взрыва пострадали трое человек", - написал Гладков. По данным главы региона, в Борисовском районе в селе Зозули при атаке дрона-камикадзе на микроавтобус один мирный житель погиб, еще девять человек – четыре женщины и пятеро мужчин – пострадали. Из них четверо мужчин находятся на лечении в больницах. Ещё одним дроном-камикадзе в селе Зозули атакован частный жилой дом, в результате взрыва пострадали две женщины. Село Грузское подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадали двое мужчин. В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено пять минометных снарядов. "В Грайворонском городском округе на въезде в село Замостье ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе. В результате падения одного из дронов с последующей детонацией пострадал мирный житель... По окраине поселка Горьковский выпущено два минометных снаряда, по окраине поселка Совхозный – 12, по окраине села Сподарюшино – три, по окраине села Рождественка – пять минометных снарядов... В городе Грайворон противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Обошлось без последствий", - подчеркнул губернатор. Атаки беспилотников, как отметил глава области, зафиксированы в Корочанском, Краснояружском районах и Новооскольском городском округе. В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, в селе Белянка ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием. В результате взрыва один человек пострадал. По селу Муром выпущено семь артиллерийских снарядов и семь снарядов из РСЗО. В городе Шебекино упали четверо FPV-дрона, в хуторе Марьино сдетонировал один FPV-дрон, в селе Середа – два FPV-дрона. По селу Середа выпущено три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – два зажигательных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240531/obstrel-1949673584.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины