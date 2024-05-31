ВСУ выпустили 64 снаряда по Белгородской области за сутки
Гладков: в Белгородской области 30 мая один мирный житель погиб и 18 пострадали
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ в Белгородской области
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Не менее 58 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, 18 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 30 мая по восьми районам региона было выпущено 64 снаряда. Также были зафиксированы атаки с использованием 47 беспилотников и 11 взрывных устройств сброшено с дронов. При атаках беспилотников пострадали 18 мирных жителей в Белгородском, Борисовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах. Различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, двух многоквартирных домах, магазине, почтовом отделении, храме, АЗС, инфраструктурном объекте и 25 транспортных средствах.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет. Над поселком Дубовое, селами Репное, Черемошное, Головино и Варваровка системой ПВО сбито по одному беспилотнику, над селами Новая Деревня и Долбино – по два БПЛА противника… Чтобы вывезти семью из села Красный Хутор, где действует режим ЧС, в населенный пункт был направлен автомобиль. По пути в село в районе поселка Октябрьский транспортное средство было атаковано дронами-камикадзе. В результате взрыва пострадали трое человек", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Борисовском районе в селе Зозули при атаке дрона-камикадзе на микроавтобус один мирный житель погиб, еще девять человек – четыре женщины и пятеро мужчин – пострадали. Из них четверо мужчин находятся на лечении в больницах. Ещё одним дроном-камикадзе в селе Зозули атакован частный жилой дом, в результате взрыва пострадали две женщины. Село Грузское подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадали двое мужчин. В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено пять минометных снарядов.
"В Грайворонском городском округе на въезде в село Замостье ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе. В результате падения одного из дронов с последующей детонацией пострадал мирный житель... По окраине поселка Горьковский выпущено два минометных снаряда, по окраине поселка Совхозный – 12, по окраине села Сподарюшино – три, по окраине села Рождественка – пять минометных снарядов... В городе Грайворон противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Обошлось без последствий", - подчеркнул губернатор.
Атаки беспилотников, как отметил глава области, зафиксированы в Корочанском, Краснояружском районах и Новооскольском городском округе. В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, в селе Белянка ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием. В результате взрыва один человек пострадал. По селу Муром выпущено семь артиллерийских снарядов и семь снарядов из РСЗО. В городе Шебекино упали четверо FPV-дрона, в хуторе Марьино сдетонировал один FPV-дрон, в селе Середа – два FPV-дрона. По селу Середа выпущено три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – два зажигательных снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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