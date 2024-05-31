https://ria.ru/20240531/obstrel-1949806274.html

При украинском обстреле Старомихайловки в ДНР пострадала женщина

При украинском обстреле Старомихайловки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 31.05.2024

При украинском обстреле Старомихайловки в ДНР пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:53

2024-05-31T23:53

2024-05-31T23:53

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 31 мая по состоянию на 23.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомихайловка: - в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Бакинских Комиссаров ранена женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк

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старомихайловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия