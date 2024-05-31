https://ria.ru/20240531/obstrel-1949788576.html
При украинском обстреле ДНР погибли пять мирных жителей
При украинском обстреле ДНР погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 31.05.2024
При украинском обстреле ДНР погибли пять мирных жителей
В ДНР пять мирных жителей погибли и трое получили ранения из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:45
2024-05-31T20:45
2024-05-31T21:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
денис пушилин
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кировский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. В ДНР пять мирных жителей погибли и трое получили ранения из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 года рождения, мужчина 1985 года рождения, ранены женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения", — написал чиновник.В селе Луганском Петровского района Донецка при обстреле из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров погибла женщина 1961 года рождения, в Александровке — женщина 1963 года рождения.В Крутой Балке при детонации взрывоопасного предмета получил травмы мирный житель 1983 года рождения.По данным Пушилина, повреждены 11 жилых домов и три машины в Кировском районе Донецка, а также сельская амбулатория и клуб в Петровском районе города.ВСУ 31 мая обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 66 боеприпасов. Противник использовал реактивную и ствольную артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, а также беспилотники-камикадзе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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донецкая народная республика, происшествия, денис пушилин, донецк, кировский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Денис Пушилин, Донецк, Кировский район, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле ДНР погибли пять мирных жителей
Пушилин: при обстреле ВСУ ДНР погибли пять мирных жителей