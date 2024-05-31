https://ria.ru/20240531/obstrel-1949788576.html

При украинском обстреле ДНР погибли пять мирных жителей

При украинском обстреле ДНР погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 31.05.2024

При украинском обстреле ДНР погибли пять мирных жителей

В ДНР пять мирных жителей погибли и трое получили ранения из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:45

2024-05-31T20:45

2024-05-31T21:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

денис пушилин

донецк

кировский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. В ДНР пять мирных жителей погибли и трое получили ранения из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 года рождения, мужчина 1985 года рождения, ранены женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения", — написал чиновник.В селе Луганском Петровского района Донецка при обстреле из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров погибла женщина 1961 года рождения, в Александровке — женщина 1963 года рождения.В Крутой Балке при детонации взрывоопасного предмета получил травмы мирный житель 1983 года рождения.По данным Пушилина, повреждены 11 жилых домов и три машины в Кировском районе Донецка, а также сельская амбулатория и клуб в Петровском районе города.ВСУ 31 мая обстреляли территорию республики 22 раза, выпустив 66 боеприпасов. Противник использовал реактивную и ствольную артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, а также беспилотники-камикадзе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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донецкая народная республика, происшествия, денис пушилин, донецк, кировский район, вооруженные силы украины