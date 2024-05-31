https://ria.ru/20240531/obstrel-1949714195.html

При украинском обстреле ДНР погибли три человека

При украинском обстреле ДНР погибли три человека - РИА Новости, 31.05.2024

При украинском обстреле ДНР погибли три человека

Три человека погибли, еще трое пострадали в результате атак украинских войск на ДНР в пятницу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:08

2024-05-31T16:08

2024-05-31T16:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате атак украинских войск на ДНР в пятницу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК),"Населенный пункт Старомихайловка: по улице Ивана Марченко погибли две женщины 1988 и 1948 годов рождения, мужчина 1985 года рождения, ранена женщина 1951 года рождения. Населенный пункт Луганское: по улице Степной погибла женщина 1961 года рождения. Населенный пункт Крутая Балка: в результате детонации ВОП ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, в результате обстрела Старомихайловки повреждения получили жилые частные дома, уничтожен один автомобиль, а в результате обстрела села Луганское повреждения получили сельская амбулатория и сельский клуб.Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.55 выпустили по Кировскому району Донецка пять ракет из РСЗО.Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия