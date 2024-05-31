https://ria.ru/20240531/obstrel-1949714195.html
При украинском обстреле ДНР погибли три человека
При украинском обстреле ДНР погибли три человека - РИА Новости, 31.05.2024
При украинском обстреле ДНР погибли три человека
Три человека погибли, еще трое пострадали в результате атак украинских войск на ДНР в пятницу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:08
2024-05-31T16:08
2024-05-31T16:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате атак украинских войск на ДНР в пятницу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК),"Населенный пункт Старомихайловка: по улице Ивана Марченко погибли две женщины 1988 и 1948 годов рождения, мужчина 1985 года рождения, ранена женщина 1951 года рождения. Населенный пункт Луганское: по улице Степной погибла женщина 1961 года рождения. Населенный пункт Крутая Балка: в результате детонации ВОП ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, в результате обстрела Старомихайловки повреждения получили жилые частные дома, уничтожен один автомобиль, а в результате обстрела села Луганское повреждения получили сельская амбулатория и сельский клуб.Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.55 выпустили по Кировскому району Донецка пять ракет из РСЗО.Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле ДНР погибли три человека
СЦКК ДНР: три человека погибли, еще трое пострадали при атаках ВСУ на ДНР