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При украинском обстреле поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель
При украинском обстреле поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2024
При украинском обстреле поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Крутая Балка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:26
2024-05-31T14:26
2024-05-31T14:26
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Крутая Балка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В населенном пункте Крутая Балка (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, ясиноватая, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Происшествия
При украинском обстреле поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель
Шевченко: при обстреле ВСУ поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель