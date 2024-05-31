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При украинском обстреле поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель

При украинском обстреле поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2024

При украинском обстреле поселка Крутая Балка в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Крутая Балка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:26

2024-05-31T14:26

2024-05-31T14:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Крутая Балка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В населенном пункте Крутая Балка (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, ясиноватая, происшествия