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ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 31.05.2024 (обновлено: 14:08 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/obstrel-1949673584.html
ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области
ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области
Здание Дома культуры, церковь Архангела Михаила и инфраструктурный объект повреждены после обстрела со стороны Украины села Пороз Грайворонского горокруга, без... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:07
2024-05-31T14:08
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Здание Дома культуры, церковь Архангела Михаила и инфраструктурный объект повреждены после обстрела со стороны Украины села Пороз Грайворонского горокруга, без света остались жители 6 населенных пунктов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа… В зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля. Есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются абоненты 6 населенных пунктов: сёл Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз, Рождественка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что никто из мирных жителей не пострадал. Также в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. "Энергетики приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подворовой обход территории продолжается", - добавил глава области. Село Пороз находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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украина, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области

Гладков: в селе Пороз обстрелом ВСУ повредило здание дома культуры и церковь

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Здание Дома культуры, церковь Архангела Михаила и инфраструктурный объект повреждены после обстрела со стороны Украины села Пороз Грайворонского горокруга, без света остались жители 6 населенных пунктов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа… В зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля. Есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются абоненты 6 населенных пунктов: сёл Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз, Рождественка", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что никто из мирных жителей не пострадал. Также в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. "Энергетики приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подворовой обход территории продолжается", - добавил глава области.
Село Пороз находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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