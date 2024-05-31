https://ria.ru/20240531/obstrel-1949673584.html

ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области

ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ обстреляли церковь и дом культуры в Белгородской области

Здание Дома культуры, церковь Архангела Михаила и инфраструктурный объект повреждены после обстрела со стороны Украины села Пороз Грайворонского горокруга, без... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:07

2024-05-31T14:07

2024-05-31T14:08

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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Здание Дома культуры, церковь Архангела Михаила и инфраструктурный объект повреждены после обстрела со стороны Украины села Пороз Грайворонского горокруга, без света остались жители 6 населенных пунктов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа… В зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля. Есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются абоненты 6 населенных пунктов: сёл Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз, Рождественка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что никто из мирных жителей не пострадал. Также в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. "Энергетики приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подворовой обход территории продолжается", - добавил глава области. Село Пороз находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия