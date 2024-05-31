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Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/obstrel-1949617593.html
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:51
2024-05-31T11:51
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ с 10.20 по 11.20 выпустили 17 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, три из них - кассетные. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ВСУ с 10.20 по 11.20 выпустили 17 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, три из них - кассетные.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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