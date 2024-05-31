Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и Горловке
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ВСУ с 10.20 по 11.20 выпустили 17 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, три из них - кассетные.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.