https://ria.ru/20240531/obstrel-1949617593.html

Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 31.05.2024

Украинские войска обстреляли ДНР кассетными снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:51

2024-05-31T11:51

2024-05-31T11:51

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ с 10.20 по 11.20 выпустили 17 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, три из них - кассетные. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия