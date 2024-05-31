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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 31.05.2024 (обновлено: 11:14 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/obstrel-1949599685.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:06
2024-05-31T11:14
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в публикации.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты
Фрагмент ракеты - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в публикации.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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