https://ria.ru/20240531/obstrel-1949599685.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 31.05.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:06

2024-05-31T11:06

2024-05-31T11:14

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в публикации.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия