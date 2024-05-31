https://ria.ru/20240531/obstrel-1949574765.html

Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 31.05.2024

Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 38 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:45

2024-05-31T09:45

2024-05-31T09:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 38 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы Киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались 9 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Саги, Софиевка, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Казачьи Лагеря. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , происшествия, каховка