https://ria.ru/20240531/oborudovanie-1949662921.html

Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО

Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2024

Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО

Новое швейное оборудование передали волонтерам, которые шьют специальную одежду для находящихся в госпиталях раненых бойцов специальной военной операции,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:35

2024-05-31T13:35

2024-05-31T13:35

надежные люди

семенов

нижегородская область

благотворительность

гуманитарная помощь

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Новое швейное оборудование передали волонтерам, которые шьют специальную одежду для находящихся в госпиталях раненых бойцов специальной военной операции, сообщает нижегородский Дом народного единства Волонтерская группа "Шьем СВОим Семенов" объединяет жительниц города Семенов Нижегородской области и шести окрестных сел. Волонтеры кроят ткань в цехе на территории города, заготовки развозят по деревням и селам, шьют вещи дома. "Швейную машинку, оверлок и электрический нож для кроя передал Дом народного единства волонтёрской группе "Шьем СВОим Семенов". Новое оборудование потребовалось волонтерам для развития производства по пошиву одежды для пациентов военных госпиталей", - говорится в сообщении. Обращение волонтеров в координационном центре поддержки военнослужащих и их семей, действующем на базе Дома народного единства, оформили в официальную заявку и отработали максимально быстро. "Мы занимаемся пошивом подушек для госпиталей и функциональной одежды для раненых бойцов. Функциональное белье отличается от обычного тем, что оно на липучках. На пациентов его легче надеть. Таким образом, мы можем облегчить выздоровление пациентов и труд медработников", — рассказала куратор волонтерского объединения "Шьем СВОим Семенов" Кристина Швецова.По ее словам, профессиональный нож позволит за один раз раскроить 50 слоев ткани, а с оверлоком волонтеры смогут шить пижамы и футболки. "Швейная машинка в цехе даст возможность делать больше заготовок для наших швей. Волонтеров у нас достаточно, все прониклись идеей. Не хватало только технических возможностей", — отметила Швецова. Волонтерская группа "Шьем СВОим Семенов" открыла швейное производство в декабре 2023 года. За это время женщины-волонтеры сшили более 300 подушек и 150 комплектов белья для пациентов госпиталей.

https://ria.ru/20240523/pomosch-1947861754.html

https://ria.ru/20240514/vnedorozhnik-1945817286.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

семенов, нижегородская область, благотворительность, гуманитарная помощь, сво