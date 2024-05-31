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Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2024
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13:35 31.05.2024
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Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО
Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2024
Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО
Новое швейное оборудование передали волонтерам, которые шьют специальную одежду для находящихся в госпиталях раненых бойцов специальной военной операции,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:35
2024-05-31T13:35
надежные люди
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нижегородская область
благотворительность
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Новое швейное оборудование передали волонтерам, которые шьют специальную одежду для находящихся в госпиталях раненых бойцов специальной военной операции, сообщает нижегородский Дом народного единства Волонтерская группа "Шьем СВОим Семенов" объединяет жительниц города Семенов Нижегородской области и шести окрестных сел. Волонтеры кроят ткань в цехе на территории города, заготовки развозят по деревням и селам, шьют вещи дома. "Швейную машинку, оверлок и электрический нож для кроя передал Дом народного единства волонтёрской группе "Шьем СВОим Семенов". Новое оборудование потребовалось волонтерам для развития производства по пошиву одежды для пациентов военных госпиталей", - говорится в сообщении. Обращение волонтеров в координационном центре поддержки военнослужащих и их семей, действующем на базе Дома народного единства, оформили в официальную заявку и отработали максимально быстро. &quot;Мы занимаемся пошивом подушек для госпиталей и функциональной одежды для раненых бойцов. Функциональное белье отличается от обычного тем, что оно на липучках. На пациентов его легче надеть. Таким образом, мы можем облегчить выздоровление пациентов и труд медработников&quot;, — рассказала куратор волонтерского объединения &quot;Шьем СВОим Семенов&quot; Кристина Швецова.По ее словам, профессиональный нож позволит за один раз раскроить 50 слоев ткани, а с оверлоком волонтеры смогут шить пижамы и футболки. "Швейная машинка в цехе даст возможность делать больше заготовок для наших швей. Волонтеров у нас достаточно, все прониклись идеей. Не хватало только технических возможностей", — отметила Швецова. Волонтерская группа "Шьем СВОим Семенов" открыла швейное производство в декабре 2023 года. За это время женщины-волонтеры сшили более 300 подушек и 150 комплектов белья для пациентов госпиталей.
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семенов, нижегородская область, благотворительность, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Семенов, Нижегородская область, Благотворительность, Гуманитарная помощь, СВО

Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым бойцам СВО

© Фото : Нижегородский Дом народного единстваНовое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым на СВО
Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым на СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Нижегородский Дом народного единства
Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым на СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Новое швейное оборудование передали волонтерам, которые шьют специальную одежду для находящихся в госпиталях раненых бойцов специальной военной операции, сообщает нижегородский Дом народного единства
Волонтерская группа "Шьем СВОим Семенов" объединяет жительниц города Семенов Нижегородской области и шести окрестных сел. Волонтеры кроят ткань в цехе на территории города, заготовки развозят по деревням и селам, шьют вещи дома.
© Фото : Нижегородский Дом народного единстваНовое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым на СВО
Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым на СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Нижегородский Дом народного единства
Новое оборудование подарили волонтерам для пошива одежды раненым на СВО
«
"Швейную машинку, оверлок и электрический нож для кроя передал Дом народного единства волонтёрской группе "Шьем СВОим Семенов". Новое оборудование потребовалось волонтерам для развития производства по пошиву одежды для пациентов военных госпиталей", - говорится в сообщении.
Обращение волонтеров в координационном центре поддержки военнослужащих и их семей, действующем на базе Дома народного единства, оформили в официальную заявку и отработали максимально быстро.
Скриншот из видео отправки гуманитарного груза бойцам в зону СВО
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«

"Мы занимаемся пошивом подушек для госпиталей и функциональной одежды для раненых бойцов. Функциональное белье отличается от обычного тем, что оно на липучках. На пациентов его легче надеть. Таким образом, мы можем облегчить выздоровление пациентов и труд медработников", — рассказала куратор волонтерского объединения "Шьем СВОим Семенов" Кристина Швецова.

По ее словам, профессиональный нож позволит за один раз раскроить 50 слоев ткани, а с оверлоком волонтеры смогут шить пижамы и футболки. "Швейная машинка в цехе даст возможность делать больше заготовок для наших швей. Волонтеров у нас достаточно, все прониклись идеей. Не хватало только технических возможностей", — отметила Швецова.
Волонтерская группа "Шьем СВОим Семенов" открыла швейное производство в декабре 2023 года. За это время женщины-волонтеры сшили более 300 подушек и 150 комплектов белья для пациентов госпиталей.
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Надежные людиСеменовНижегородская областьБлаготворительностьГуманитарная помощьСВО
 
 
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