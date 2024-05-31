В бундесвере "пригрозили" Путину
Генерал бундесвера Бройер назвал учения НАТО в Литве четким сигналом России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что учения НАТО в Литве стали предупреждением России, пишет Sky News.
"Сегодняшние учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания", — сказал он.
"Сегодняшние учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания", — сказал он.
В статье отмечается, что цель учений состоит в том, чтобы показать, как НАТО может защитить восточный фланг Европы от вторжения, дать уверенность союзникам и предостеречь президента России Владимира Путина.
В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.