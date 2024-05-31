https://ria.ru/20240531/nato-1949623419.html

В бундесвере "пригрозили" Путину

В бундесвере "пригрозили" Путину - РИА Новости, 31.05.2024

В бундесвере "пригрозили" Путину

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что учения НАТО в Литве стали предупреждением России, пишет Sky News. "Сегодняшние учения... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:08

2024-05-31T12:08

2024-05-31T13:28

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что учения НАТО в Литве стали предупреждением России, пишет Sky News. "Сегодняшние учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания", — сказал он. В статье отмечается, что цель учений состоит в том, чтобы показать, как НАТО может защитить восточный фланг Европы от вторжения, дать уверенность союзникам и предостеречь президента России Владимира Путина. В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.

https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, нато