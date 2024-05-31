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Мурашко рассказал об эффективности лечения рассеянного склероза - РИА Новости, 31.05.2024
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09:24 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/murashko-1949571017.html
Мурашко рассказал об эффективности лечения рассеянного склероза
Мурашко рассказал об эффективности лечения рассеянного склероза - РИА Новости, 31.05.2024
Мурашко рассказал об эффективности лечения рассеянного склероза
Число пациентов с рассеянным склезором, состоящих на диспансерном наблюдении, растёт, благодаря эффективности терапии, в 2023 году болезнь была впервые выявлена РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:24
2024-05-31T09:24
общество
россия
михаил мурашко
год семьи
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число пациентов с рассеянным склезором, состоящих на диспансерном наблюдении, растёт, благодаря эффективности терапии, в 2023 году болезнь была впервые выявлена почти у 7 тысяч россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим, что в последние годы число пациентов с рассеянным склерозом не снижается: в 2023 году этот диагноз был установлен почти 7 тысячам россиян. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличивается, благодаря эффективности терапии", - говорится в приветствии Мурашко участникам конференции "Рассеянный склероз". Он отметил, что эффективность диагностики, квалифицированная помощь специалистов врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с рассеянным склерозом помогает обрести контроль над заболеванием и на годы отсрочить инвалидность.
https://ria.ru/20230530/skleroz-1874975160.html
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общество, россия, михаил мурашко, год семьи
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Год семьи
Мурашко рассказал об эффективности лечения рассеянного склероза

Мурашко: число пациентов с рассеянным склерозом на диспансерном учете растет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число пациентов с рассеянным склезором, состоящих на диспансерном наблюдении, растёт, благодаря эффективности терапии, в 2023 году болезнь была впервые выявлена почти у 7 тысяч россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим, что в последние годы число пациентов с рассеянным склерозом не снижается: в 2023 году этот диагноз был установлен почти 7 тысячам россиян. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличивается, благодаря эффективности терапии", - говорится в приветствии Мурашко участникам конференции "Рассеянный склероз".
Пожилой мужчине на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В России растет число пациентов с рассеянным склерозом
30 мая 2023, 09:21
Он отметил, что эффективность диагностики, квалифицированная помощь специалистов врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с рассеянным склерозом помогает обрести контроль над заболеванием и на годы отсрочить инвалидность.
 
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