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Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост

Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост - РИА Новости, 31.05.2024

Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост

Российские военнослужащие успешно отразили атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:45

2024-05-31T10:45

2024-05-31T11:52

специальная военная операция на украине

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АЛМА-АТА (Казахстан), 31 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие успешно отразили атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ."Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью "Атакамсами" на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", — сказал он. По словам главы Минобороны, объединенная группировка войск продолжает освобождать новые регионы России и принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения нашей страны. "Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", — подчеркнул Белоусов.По информации Минобороны, в ночь на 30 мая системы ПВО сбили над акваторией Азовского и Черного морей восемь американских ракет ATACMS и восемь беспилотников, а в Черном море дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.

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Ольга Фомченкова

россия, андрей белоусов, одкб, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины