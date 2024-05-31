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Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост
Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост - РИА Новости, 31.05.2024
Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост
Российские военнослужащие успешно отразили атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:45
2024-05-31T10:45
2024-05-31T11:52
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АЛМА-АТА (Казахстан), 31 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие успешно отразили атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ."Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью "Атакамсами" на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", — сказал он. По словам главы Минобороны, объединенная группировка войск продолжает освобождать новые регионы России и принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения нашей страны. "Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", — подчеркнул Белоусов.По информации Минобороны, в ночь на 30 мая системы ПВО сбили над акваторией Азовского и Черного морей восемь американских ракет ATACMS и восемь беспилотников, а в Черном море дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей белоусов, одкб, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост
Белоусов: ВС России отразили атаку ATACMS на Крымский мост и спасли сотни жизней
АЛМА-АТА (Казахстан), 31 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие успешно отразили атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
"Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью "Атакамсами" на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", — сказал он.
По словам главы Минобороны, объединенная группировка войск продолжает освобождать новые регионы России и принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения нашей страны.
«
"Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", — подчеркнул Белоусов.
По информации Минобороны, в ночь на 30 мая системы ПВО сбили над акваторией Азовского и Черного морей восемь американских ракет ATACMS и восемь беспилотников, а в Черном море дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.