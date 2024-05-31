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Московский зоопарк переходит на летний режим работы - РИА Новости, 31.05.2024
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18:39 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/moskva-1949759333.html
Московский зоопарк переходит на летний режим работы
Московский зоопарк переходит на летний режим работы - РИА Новости, 31.05.2024
Московский зоопарк переходит на летний режим работы
Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня, сообщается в Telegram-канале зоопарка. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:39
2024-05-31T18:39
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня, сообщается в Telegram-канале зоопарка. "С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 07.30 до 22.00. Вход на территорию будет открыт до 21.00. Детский зоопарк будет работать с 09.00 до 22.00", - говорится в сообщении зоопарка. Отмечается, что основные входы работают с 07.30 до 21.00, дополнительные – с 10.00 до 19.00. "Начало лета – самое лучшее время для посещения зоопарка. Можно долго гулять по территории, любоваться свежей зеленью и цветами. И, конечно, можно увидеть многих наших подопечных. У каждого из них – свои часы отдыха и активности. Не обижайтесь на животных, если кто-то в день вашего посещения вообще решит не выходить из внутреннего вольера – это его право", - уточняется в сообщении.
РИА Новости
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общество, московский зоопарк
Общество, Московский зоопарк
Московский зоопарк переходит на летний режим работы

Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПанда Диндин в Московском зоопарке
Панда Диндин в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Панда Диндин в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня, сообщается в Telegram-канале зоопарка.
"С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 07.30 до 22.00. Вход на территорию будет открыт до 21.00. Детский зоопарк будет работать с 09.00 до 22.00", - говорится в сообщении зоопарка.
Отмечается, что основные входы работают с 07.30 до 21.00, дополнительные – с 10.00 до 19.00.
"Начало лета – самое лучшее время для посещения зоопарка. Можно долго гулять по территории, любоваться свежей зеленью и цветами. И, конечно, можно увидеть многих наших подопечных. У каждого из них – свои часы отдыха и активности. Не обижайтесь на животных, если кто-то в день вашего посещения вообще решит не выходить из внутреннего вольера – это его право", - уточняется в сообщении.
Панда Катюша и другие обитатели Московского зоопарка
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.

Панда Катюша в вольере Московского зоопарка

Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.

Розовые фламинго в Московском зоопарке

В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.

Пума в вольере Московского зоопарка

Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.

Мадагаскарские кошачьи лемуры в вольере Московского зоопарка

Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".

Сурикат в вольере Московского зоопарка

У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.

Жираф в вольере Московского зоопарка

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.

Пингвин в вольере Московского зоопарка

Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.

Манул в вольере Московского зоопарка

Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.

Кенгуру в вольере Московского зоопарка

В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.

Морская выдра (калан) в Московском зоопарке

Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10

Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 10

В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 10

Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 10

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 10

Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10

Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 10

Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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