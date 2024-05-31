Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня
Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.
Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.
В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.
В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.
Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.
Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.
Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.
Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.
У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".
У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".
Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.
Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.
Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.
Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.
Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.
Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.
В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.
В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.
Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.
Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.
Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.
В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.
Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.
Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.
У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".
Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.
Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.
Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.
В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.
Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.