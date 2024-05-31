https://ria.ru/20240531/moskva-1949759333.html

Московский зоопарк переходит на летний режим работы

Московский зоопарк переходит на летний режим работы - РИА Новости, 31.05.2024

Московский зоопарк переходит на летний режим работы

Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня, сообщается в Telegram-канале зоопарка. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:39

2024-05-31T18:39

2024-05-31T18:39

общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня, сообщается в Telegram-канале зоопарка. "С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 07.30 до 22.00. Вход на территорию будет открыт до 21.00. Детский зоопарк будет работать с 09.00 до 22.00", - говорится в сообщении зоопарка. Отмечается, что основные входы работают с 07.30 до 21.00, дополнительные – с 10.00 до 19.00. "Начало лета – самое лучшее время для посещения зоопарка. Можно долго гулять по территории, любоваться свежей зеленью и цветами. И, конечно, можно увидеть многих наших подопечных. У каждого из них – свои часы отдыха и активности. Не обижайтесь на животных, если кто-то в день вашего посещения вообще решит не выходить из внутреннего вольера – это его право", - уточняется в сообщении.

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2024

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общество, московский зоопарк