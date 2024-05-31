https://ria.ru/20240531/moskva-1949655171.html

Москвичей предупредили о жаре в выходные

Москвичей предупредили о жаре в выходные - РИА Новости, 31.05.2024

Москвичей предупредили о жаре в выходные

Спасатели предупредили о жаре с температурой в 30 градусов в Москве в выходные, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:20

2024-05-31T13:20

2024-05-31T13:20

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре с температурой в 30 градусов в Москве в выходные, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в дневные часы 1 и 2 июня в Москве сохранится сильная жара с температурой 30 градусов", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, быть в одежде светлых тонов и головном уборе, а также пить больше воды. Кроме того, призывают соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода