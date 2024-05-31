Рейтинг@Mail.ru
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл" - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/moskva-1949606857.html
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл" - РИА Новости, 31.05.2024
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"
Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:22
2024-05-31T11:22
происшествия
москва
вкусвилл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751368433_0:73:842:547_1920x0_80_0_0_f05fd2edb3678c036a40f730ab750de6.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в компании. Ритейлер подтвердил, что 29 мая трое злоумышленников совершили налет на магазин в Москве. "Инцидент произошел в магазине на Шоссейной улице. Прохожий очевидец вызвал полицию, а сотрудники магазина оказали первую помощь пострадавшему. Полиция оперативно прибыла на место, двое злоумышленников задержаны", - пояснили в сети. По оценкам "ВкусВилла", материальные потери магазина незначительные, "цена нескольких украденных товаров составляет порядка 1,5 тысячи рублей". "Охранник получил ранение легкой степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Скорая помощь на месте обработала рану и наложила пластырь. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", - добавили в компании.
https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751368433_8:0:835:620_1920x0_80_0_0_2444768cc470a4c8e9f39240fc6596a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, вкусвилл
Происшествия, Москва, ВкусВилл
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"

В Москве трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" и ранили охранника

© Изображение предоставлено магазином ВкусВиллВкусвилл
Вкусвилл
© Изображение предоставлено магазином ВкусВилл
Вкусвилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в компании.
Ритейлер подтвердил, что 29 мая трое злоумышленников совершили налет на магазин в Москве. "Инцидент произошел в магазине на Шоссейной улице. Прохожий очевидец вызвал полицию, а сотрудники магазина оказали первую помощь пострадавшему. Полиция оперативно прибыла на место, двое злоумышленников задержаны", - пояснили в сети.
По оценкам "ВкусВилла", материальные потери магазина незначительные, "цена нескольких украденных товаров составляет порядка 1,5 тысячи рублей".
"Охранник получил ранение легкой степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Скорая помощь на месте обработала рану и наложила пластырь. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", - добавили в компании.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Москве задержали грабителей, похитивших 30 пачек сливочного масла
21 марта, 12:07
 
ПроисшествияМоскваВкусВилл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала