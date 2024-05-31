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В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл" - РИА Новости, 31.05.2024
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"
Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:22
2024-05-31T11:22
2024-05-31T11:22
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в компании. Ритейлер подтвердил, что 29 мая трое злоумышленников совершили налет на магазин в Москве. "Инцидент произошел в магазине на Шоссейной улице. Прохожий очевидец вызвал полицию, а сотрудники магазина оказали первую помощь пострадавшему. Полиция оперативно прибыла на место, двое злоумышленников задержаны", - пояснили в сети. По оценкам "ВкусВилла", материальные потери магазина незначительные, "цена нескольких украденных товаров составляет порядка 1,5 тысячи рублей". "Охранник получил ранение легкой степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Скорая помощь на месте обработала рану и наложила пластырь. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", - добавили в компании.
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происшествия, москва, вкусвилл
Происшествия, Москва, ВкусВилл
В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"
В Москве трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" и ранили охранника
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в компании.
Ритейлер подтвердил, что 29 мая трое злоумышленников совершили налет на магазин в Москве. "Инцидент произошел в магазине на Шоссейной улице. Прохожий очевидец вызвал полицию, а сотрудники магазина оказали первую помощь пострадавшему. Полиция оперативно прибыла на место, двое злоумышленников задержаны", - пояснили в сети.
По оценкам "ВкусВилла", материальные потери магазина незначительные, "цена нескольких украденных товаров составляет порядка 1,5 тысячи рублей".
"Охранник получил ранение легкой степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Скорая помощь на месте обработала рану и наложила пластырь. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", - добавили в компании.