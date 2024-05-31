https://ria.ru/20240531/moskva-1949606857.html

В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"

В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл" - РИА Новости, 31.05.2024

В Москве трое мужчин ограбили магазин "ВкусВилл"

Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:22

2024-05-31T11:22

2024-05-31T11:22

происшествия

москва

вкусвилл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751368433_0:73:842:547_1920x0_80_0_0_f05fd2edb3678c036a40f730ab750de6.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Трое мужчин ограбили магазин сети "ВкусВилл" в Москве, украв товаров на 1,5 тысячи рублей и ранив охранника, ему была оказана помощь - жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в компании. Ритейлер подтвердил, что 29 мая трое злоумышленников совершили налет на магазин в Москве. "Инцидент произошел в магазине на Шоссейной улице. Прохожий очевидец вызвал полицию, а сотрудники магазина оказали первую помощь пострадавшему. Полиция оперативно прибыла на место, двое злоумышленников задержаны", - пояснили в сети. По оценкам "ВкусВилла", материальные потери магазина незначительные, "цена нескольких украденных товаров составляет порядка 1,5 тысячи рублей". "Охранник получил ранение легкой степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Скорая помощь на месте обработала рану и наложила пластырь. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает", - добавили в компании.

https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, вкусвилл